學生麻吉「友沒友力」擂台賽見真章！超友力擂台賽5度寫下創意紀錄

▲2019「麥香超友力擂台賽」打造4層樓高的超巨型氣墊擂台，把方塊遊戲原汁原味在現實中呈現。（圖／麥香提供，下同）

消費中心／綜合報導

什麼活動可以連續5年號召全台高中職生，每次都能快速點燃大家的熱情、團隊感和戰鬥力，美蘇甘吶學生們的第2個校慶？答案就是匯聚青春、熱血、歡笑聲不斷的「麥香超友力擂台賽」！

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每年設計各種關卡活動的「麥香超友力擂台賽」，不只讓人驚豔活動的規模和無限創意，最難得的是，過程中可以看到年輕學生們努力揮灑汗水，想和隊友搶下最好成績的決心。總是唱著My～My～dear friend 的「麥香」很瞭，校園友情在這樣特殊活動的助攻下，往往就能更加凝聚，往後回憶起來也有鮮明觸動的畫面，日後就算各奔不同學校或職場，這些熱血記憶都還能緊緊繫住彼此的心，不忘過去一起寫下最難忘、最有趣的青春篇章，時時感受朋友間互相扶持的正面力量。

▲團隊準備中，底下的加油應援團也沒閒著，不間斷的尖叫聲鼓舞現場每個挑戰的學生。

接連在台北國父紀念館和高雄駁二藝術特區舉辦的「2019麥香超友力擂台賽」，組隊參加的學生和現場加油的應援團High到破表的尖叫聲再次引爆現場熱力！因為邁向第5屆的超友力擂台賽，沒有最狂只有更狂，今年竟然升起了4層樓高的超巨型氣墊擂台，參加學生也紛紛換上超搶眼的亮色系肉胎緊身衣，隨著他們每隊6人爬到擂台高處，綁上各種方塊由上往下滑才發現，原來今年要PK的就是「真人版方塊遊戲」。

▲真人版方塊遊戲Start！想要穩穩與下方的方塊無縫卡位，可沒這麼簡單。

玩過方塊遊戲的人都知道，方塊連成一線後就能成功消除拿到分數，團隊必須盯準底下的方塊排列與縫隙，再迅速訂定戰略，確保下滑的人體方塊可以和既有的方塊無縫接軌。然而過程中還是有許多變因，像是如果下滑速度過快可能導致「翻車」，或是半路就滑到別的路徑打壞整個鋪陳計畫，在這次的「麥香超友力擂台賽」能夠排出最多完整橫線的隊伍，就能搶拿總獎金20萬元，把滿滿回憶和獎勵打包帶回家。

▲人體方塊超難控制，一不小心就滑歪、翻車，好殘念！





▲輪盤轉一下，命運大不同！遊戲就跟人生一樣，除了要有足夠努力，運氣也是重要關鍵。

不只今年的「真人方塊戰」得到各方迴響，過去4屆的「超友力擂台賽」也都是當年最夯代表。去年的擂台賽把各種趣味競賽的創意度拉大，過程中讓隊友體會到友情實際的長、濃、重，2017的VR校際異戰、2016的AR姿勢默契戰、2015的腦波拔河戰，也都呈現結合科技、創意的超醋咪擂台賽體驗。

▲每屆「麥香超友力擂台賽」都讓學生們玩瘋，成為高中學子每年搶破頭參加的年度盛事（2018年資料畫面）

每年活動，不少高中職生特別報名就是想一雪去年的敗戰成績，不過體驗了每年主題展現的創意和獨特性，也讓他們參加完都哀嚎「畢業以後參加不到怎麼辦？」。做出超趣味口碑的「麥香超友力擂台賽」，成為每年下半年度學生最期待的活動，2019再度揪來北高兩地的學生們熱情響應，活動結束沒多久，已經讓人開始期待2020的擂台賽，「麥香」還會帶來什麼令人讚歎又刺激的玩法。