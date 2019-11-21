　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

學生麻吉「友沒友力」擂台賽見真章！超友力擂台賽5度寫下創意紀錄

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼麥香,超友力擂台賽,人體方塊,高中生。（圖／麥香提供，下同）

▲2019「麥香超友力擂台賽」打造4層樓高的超巨型氣墊擂台，把方塊遊戲原汁原味在現實中呈現。（圖／麥香提供，下同）

消費中心／綜合報導

什麼活動可以連續5年號召全台高中職生，每次都能快速點燃大家的熱情、團隊感和戰鬥力，美蘇甘吶學生們的第2個校慶？答案就是匯聚青春、熱血、歡笑聲不斷的「麥香超友力擂台賽」！

請繼續往下閱讀...

每年設計各種關卡活動的「麥香超友力擂台賽」，不只讓人驚豔活動的規模和無限創意，最難得的是，過程中可以看到年輕學生們努力揮灑汗水，想和隊友搶下最好成績的決心。總是唱著My～My～dear friend 的「麥香」很瞭，校園友情在這樣特殊活動的助攻下，往往就能更加凝聚，往後回憶起來也有鮮明觸動的畫面，日後就算各奔不同學校或職場，這些熱血記憶都還能緊緊繫住彼此的心，不忘過去一起寫下最難忘、最有趣的青春篇章，時時感受朋友間互相扶持的正面力量。

麥香 。（圖／麥香提供）

▲團隊準備中，底下的加油應援團也沒閒著，不間斷的尖叫聲鼓舞現場每個挑戰的學生。

接連在台北國父紀念館和高雄駁二藝術特區舉辦的「2019麥香超友力擂台賽」，組隊參加的學生和現場加油的應援團High到破表的尖叫聲再次引爆現場熱力！因為邁向第5屆的超友力擂台賽，沒有最狂只有更狂，今年竟然升起了4層樓高的超巨型氣墊擂台，參加學生也紛紛換上超搶眼的亮色系肉胎緊身衣，隨著他們每隊6人爬到擂台高處，綁上各種方塊由上往下滑才發現，原來今年要PK的就是「真人版方塊遊戲」。

麥香 。（圖／麥香提供）

▲真人版方塊遊戲Start！想要穩穩與下方的方塊無縫卡位，可沒這麼簡單。

玩過方塊遊戲的人都知道，方塊連成一線後就能成功消除拿到分數，團隊必須盯準底下的方塊排列與縫隙，再迅速訂定戰略，確保下滑的人體方塊可以和既有的方塊無縫接軌。然而過程中還是有許多變因，像是如果下滑速度過快可能導致「翻車」，或是半路就滑到別的路徑打壞整個鋪陳計畫，在這次的「麥香超友力擂台賽」能夠排出最多完整橫線的隊伍，就能搶拿總獎金20萬元，把滿滿回憶和獎勵打包帶回家。

麥香 。（圖／麥香提供）

▲人體方塊超難控制，一不小心就滑歪、翻車，好殘念！

麥香 。（圖／麥香提供）

▲輪盤轉一下，命運大不同！遊戲就跟人生一樣，除了要有足夠努力，運氣也是重要關鍵。

不只今年的「真人方塊戰」得到各方迴響，過去4屆的「超友力擂台賽」也都是當年最夯代表。去年的擂台賽把各種趣味競賽的創意度拉大，過程中讓隊友體會到友情實際的長、濃、重，2017的VR校際異戰、2016的AR姿勢默契戰、2015的腦波拔河戰，也都呈現結合科技、創意的超醋咪擂台賽體驗。

麥香 。（圖／麥香提供）

▲每屆「麥香超友力擂台賽」都讓學生們玩瘋，成為高中學子每年搶破頭參加的年度盛事（2018年資料畫面）

每年活動，不少高中職生特別報名就是想一雪去年的敗戰成績，不過體驗了每年主題展現的創意和獨特性，也讓他們參加完都哀嚎「畢業以後參加不到怎麼辦？」。做出超趣味口碑的「麥香超友力擂台賽」，成為每年下半年度學生最期待的活動，2019再度揪來北高兩地的學生們熱情響應，活動結束沒多久，已經讓人開始期待2020的擂台賽，「麥香」還會帶來什麼令人讚歎又刺激的玩法。

ET快訊
李正皓遭國民黨開除改披橘袍參選　宋楚瑜22日親自陪同登記
澤尻英龍華被逼「脫光賺錢」　染毒戒不掉…前夫爆黑幕：被抓把柄
Her超任性下殺38折！從保養品到生活用品快來買好買滿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

挑戰青春超友力！4層樓高氣墊化身擂台　最強「人體方塊」賽來了

麥香超友力擂台賽「西門町」先開跑！超吸睛「人體方塊」成必逛打卡點

電商跨界米其林料理　時髦泰菜即食火鍋「雙11前夕」獨家開賣

十三層遺址光雕秀「期間限定」再升級！合體「水湳洞漁港」浪漫呈現漁光美景

《那一天》首集爆好評！宋緯恩差1cm送出男男吻　火爆男上演青澀BL甜虐戀

東區最夯建案「志榮　忠孝復興.BR4」坐擁黃金正核心！入主就跟「SOGO、捷運」做鄰居

UNIQLO把羽絨衣變超時尚！今年秋冬一定要這件一起潮一波！

「可手洗」的洗衣機降臨！媽媽大推很會洗　而且安靜到忘了它的存在

香香路跑開放報名！2020年Taishin Women Run Taipei「作夥」揮汗愛自己

學生麻吉「友沒友力」擂台賽見真章！超友力擂台賽5度寫下創意紀錄

探訪最接近天堂的國度「丹麥」 月薪18萬繳稅60%享終生福利

小芋圓混搭芋泥鮮奶、純蜂蜜！珍煮丹秋冬限定新品上市　只有這天買一送一

《兜圈》真的難唱嗎？聽林宥嘉神級LIVE版　唱一半衝下台...坐幸運歌迷旁唱完！

方志友甜喊：楊銘威就是將軍　對小孩教育「會做人比念書重要」

台灣「舊鞋救命」海運9千公里 遠赴肯亞徒手清孩童腳上沙蚤

ㄘㄨㄚˋ可？沒有人在講「對不起」　台灣球場經典文化！網笑：全遇過

林宥嘉喬裝攝助舉boom亂入 開口秒秀天籟！少女嚇瘋狂跳

印度「1所學校藏52對雙胞胎」 老師超困擾：還會懲罰錯人！

美國小孩「試吃榴槤」反應超兩極！　吃下秒變臉+乾嘔：像發霉的起司

「第7天上班」22歲外送員撞歪賓利 車凹賠天價？他：還在談和解金...

香香路跑開放報名！2020年Taishin Women Run Taipei「作夥」揮汗愛自己

學生麻吉「友沒友力」擂台賽見真章！超友力擂台賽5度寫下創意紀錄

斯文哥織圍巾！爸一聽送女友…厭惡嗆「娘炮，不像男人」　網感動炸：很屌

打工認識短髮學姐　他約家中吸貓「煮紅酒泡麵告白」...換來人生跑馬燈！

準岳母問婚禮規劃！務實哥「街上麵攤包場」：別浪費錢　千人朝聖笑噴

鳳凰颱風達強度顛峰！北北基宜持續「大雨特報」　一夜後減弱遠離

手機收驗證碼！她LINE問「在用蝦皮嗎」　奶奶魔性回2句…網笑炸：都用蝦仁

新北警界金馬獎登場！　胡宇威現身力挺婦幼安全

研發「非洲豬瘟快篩檢測器」 　中正大學學生奪國際銀牌

英文老師不哭！「倉庫的女人」推薦　超適合台灣人學英文的5個IG帳號大公開

2019奪3冠！12強拿第5　棒協奪WBSC最佳協會、周宗志年度教練

跟著2020彩妝新趨勢買，一路美到明年！自然光澤肌要先有

快訊／李正皓遭國民黨開除改披橘袍參選　宋楚瑜22日親自陪同登記

加州男保母性侵4歲童還拍影片　「假好心」廣告宣傳騙雇用

被控竊取國際藥廠製程機密　政德製藥負責人：他們亂講的啦

唐從聖遭股東爆奪店「到底什麼心態」　氣討105萬元：錢拿來我隨時撤資

女兒被冷落！她挨4針求子全失敗　夫「改娶嫩陸妻」秒懷雙胞…結果傻眼

獲利水噹噹！華銀員工好過年　年終獎金上看5個多月

國台辦批台獨破壞和平　賴清德嗆︰獨裁政府難理解民主自由

父留74萬元遺產全是盜版收藏品　賣家洗腦「名額有限，要買要快」

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

生活熱門新聞

鳳凰海警最快11：00發　北北基宜大雨特報越晚越明顯

借超商廁所　她等10分鐘拿硬幣開門…裡頭場景曝光

牛排館219元吃到爽！蝦蟹雞鴨塞爆自助吧

妹子躲門後「伸手取餐」　熊貓臉紅

光頭哥哥11/21告別式！排隊200m見「最後一面」

多叫一份餐請外送員！對方冷回一句他心死

「懶人儲蓄法」一年爽增14萬存款

鳳凰颱風「拐彎衝台」！吳德榮曝侵台機率

超商微波牛奶「白色完整包裹」　女客：店員不是人是神

送蟑螂上太空！實驗結果他大吃一驚

急開烤箱救壁虎　一看「燒成炭」網笑噴

媳婦出錢遊韓國！婆婆開心炫耀竟被酸爆

鳳凰路徑東修！下半天仍有可能發海警

關係是「叔嫂」　她哭稱「老公」

更多熱門

相關新聞

挑戰超友力！人體方塊擂台賽來了

挑戰超友力！人體方塊擂台賽來了

「我們全台最會玩，獎金獎金被我拿！」隊呼、口號聲此起彼落，青春氣焰再度高漲，因為總獎金高達20萬元、全台高中生最期待的校園競賽「麥香超友力擂台賽」又來了！今年活動邁入第五屆，花招百出的麥香，依舊沒讓大夥兒失望，打造4層樓高的巨型氣墊，讓參賽者們全都玩瘋了！

麥香超友力擂台賽西門町先開跑！

麥香超友力擂台賽西門町先開跑！

迎接中元節！麥香創意佈置賽抽大獎

迎接中元節！麥香創意佈置賽抽大獎

高校生瘋拍畢業MV！

高校生瘋拍畢業MV！

國民飲料換包裝　用來告白超吸睛

國民飲料換包裝　用來告白超吸睛

關鍵字：

麥香超友力擂台賽人體方塊

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

她賣笑扛家計...下班打給老公：我好累！墜13F慘死

台北男翻進2樓性侵！熟睡女崩潰：味道很重

子涵破壞行規遭「淫窟組織」封殺

吳佩慈認了辭退台灣技師！紀曉波欠250億帶全家搬走

16歲高中妹討抱抱！被男友載走20m撞上外送員

鳳凰海警最快11：00發　北北基宜大雨特報越晚越明顯

老公帶保險套出差！見她待產冷回：有事找我朋友

借超商廁所　她等10分鐘拿硬幣開門…裡頭場景曝光

孕婦參加婚禮驚見「老公是新郎」　孬夫嚇歪消失

吳佩慈豪門夢碎！紀曉波欠債250億豪宅被抵押

別再乘以7！狗狗人類年紀最新換算法

高雄男闖空門性侵…聽她冷回「1句話」秒軟掉

她錄《大集合》狂踩雷…胡瓜停機開罵！

陽岱鋼資助張奕　如今卻反目

Sandy男友「上億身家」起底！

更多

最夯影音

更多
探訪最接近天堂的國度「丹麥」 月薪18萬繳稅60%享終生福利

探訪最接近天堂的國度「丹麥」 月薪18萬繳稅60%享終生福利
小芋圓混搭芋泥鮮奶、純蜂蜜！珍煮丹秋冬限定新品上市　只有這天買一送一

小芋圓混搭芋泥鮮奶、純蜂蜜！珍煮丹秋冬限定新品上市　只有這天買一送一

《兜圈》真的難唱嗎？聽林宥嘉神級LIVE版　唱一半衝下台...坐幸運歌迷旁唱完！

《兜圈》真的難唱嗎？聽林宥嘉神級LIVE版　唱一半衝下台...坐幸運歌迷旁唱完！

方志友甜喊：楊銘威就是將軍　對小孩教育「會做人比念書重要」

方志友甜喊：楊銘威就是將軍　對小孩教育「會做人比念書重要」

台灣「舊鞋救命」海運9千公里 遠赴肯亞徒手清孩童腳上沙蚤

台灣「舊鞋救命」海運9千公里 遠赴肯亞徒手清孩童腳上沙蚤

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面