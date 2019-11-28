候選人財產曝光！「新光公主」吳欣盈申報股票逾6千萬　宣明智僅申報2千多萬元

圖文／鏡週刊

中選會依據今年5月立法院所修正《公職人員財產申報法》，在官網陸續公告已登記完成的總統及立委候選人財產申報資料。本刊查閱發現，名列台灣民眾黨不分區候選人第7名的「新光公主」吳欣盈，申報有價證券6千多萬元，另有英國房產、汽車，但也背負1千多萬元債務。

吳欣盈今年3月與前夫林知延離婚，因此她的申報資料中配偶欄為空白，她申報土地僅有1筆，是新北市貢寮區28年前因8月30日贈與所得的土地，建物則申報英國房產1筆，是在2013年12月購入。她還有2008年購入、掛著英國牌照的Mini Cooper1輛。

她的存款共106萬3,977元，名下有價證券總值達6,227萬9,120元，其中持有「盈盈投資」557萬股最多。吳欣盈還申報總價800萬元的珠寶4件、保單1筆。債務則有2筆，總計1,167萬3,398元。

至於另一位參選的企業家，親民黨排名第3的不分區立委候選人、聯華電子榮譽副董事長宣明智，他雖申報財產，但僅申報2千多萬元，包括土地、建物、現金、存款等多項都註明「資料不足部分待補」。

宣明智申報的財產包括存款815萬1,932元，但也註明「資料不足部分待補」，顯示仍有其他存款資料。而他還申報有價證券1,260萬6,870元，其中以宣捷細胞生物製藥公司75萬多股最多，不過他同樣也註明「資料不足部分待補」。最後宣明智還在備註欄再次補充「資料不足部分待補」，他的身價仍待進一步確認。



更多鏡週刊報導

【候選人財產曝光】翟本喬妻上月買3千萬新房 黃國昌妻年初70萬買新車

【候選人財產曝光】翟本喬雙重國籍曝光 時力不分區國籍寫法大不同

【候選人財產曝光】蔡壁如存款破千萬 學姐黃瀞瑩債務比存款高

►滑新聞還能亮起來，偷偷分享皮膚發光秘密！