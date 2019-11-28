初生男嬰長「2頭3臂4手掌」！21歲小媽媽一看...當場暈倒

▲ 男嬰出生就有「2顆頭、3條手臂以及4隻手掌」。（圖／翻攝自Facebook／CrowdailyNG）

實習記者賴韻如／綜合報導

每個孩子都是父母的心頭肉，看到自己的孩子異於常人，一定會非常不捨。印度一名21歲年輕小媽媽最近生下了一名男嬰，沒想到當醫生進行剖腹生產後，發現該男嬰竟有「2顆頭、3條手臂以及4隻手掌」，小媽媽一看到孩子的長相後，竟當場暈了過去。

據《太陽報》報導，21歲的巴比塔（Babita Ahirwar）與25歲丈夫阿希瓦（Jaswant Singh Ahirwar）於去年結婚，不久後便有了愛的結晶，巴比塔於懷孕第35周前往醫院產檢時，被醫生告知肚子裡懷的是一對雙胞胎，夫妻倆聽到後都非常開心，期待著他們的到來。

▲男嬰的父親（前右）表示，自己會付出全心的愛對待兒子。（圖／翻攝自Facebook／CrowdailyNG）



然而，巴比塔於上周前往醫院進行剖腹產，沒想到竟生下了「2顆頭、3條手臂以及4隻手掌」的男嬰，在場所有醫護人員都不可置信，在護士掀開毛巾將孩子遞給巴比塔時，她更直接當場嚇暈。

醫生桑卡（Surendra Sonkar）指出，這名男嬰出生時重3.3公斤，雖然擁有2顆頭，但心臟及其他內部器官都是共同的，「這種情況非常罕見，也是我職業生涯中第一次目睹。」桑卡補充，目前已將該名男嬰送往醫療設備較為完善的醫院照顧。

男嬰的父親阿希瓦則表示，「雖然沒有多餘的金錢能夠讓孩子接受手術，但一定會盡全力撫養他，給他滿滿的愛，也希望政府能夠提供協助，讓我們帶孩子去更好的醫院接受治療。」