參加兒婚宴！男誤入「吃人電梯」...瞬間踩空墜3樓亡

實習記者賴韻如／綜合報導

印度發生一起「電梯吃人」的恐怖事件。一名62歲男子於當地一家飯店參加兒子婚宴，沒想到在搭乘電梯時，誤以為電梯已經到達，便一腳踏入，沒想到下秒直接被電梯「吞噬」，當場跌落重摔慘死。

據《太陽報》報導，62歲男子庫瑪（Santosh Kumar）與家人前往賈斯赫普爾地區（Jashpur）的Nirvana Hotel參加兒子的婚宴，從監視器畫面中可以看到，當時庫瑪按下電梯按鈕，準備從3樓搭電梯下樓，接著手動拉開電梯門，以為電梯已經到達自己的樓層，便毫不遲疑地一腳踏入，沒想到下一秒庫瑪直接墜落，消失在畫面中。

親朋好友遲遲不見庫瑪身影，隨後才發現庫瑪在電梯裡發生意外，便趕緊叫救護車，但不幸地，庫瑪在到院前就已經失去呼吸心跳。目前當地警察局已向Nirvana Hotel進行調查。

電梯的意外頻傳，美國於今年8月也有一名住在23樓男子搭乘電梯時，電梯瞬間急速向下墜，導致他整個人被卡入電梯以及樓板中間，當場慘死在眾人面前。