作客慘淪性奴！她被打到牙齒全斷　「嘴塞襪+貼膠帶」還關狗籠

UPDATE: Officials tell News 4 that Lonnie Singleton has been taken into custody.​ https://t.co/qG50PIyPz0 — KFOR (@kfor) November 26, 2019

記者黃心瑀／綜合報導

41歲的美國男子朗尼（Lonnie Singleton）在22日時，邀請一名女子到家中作客，沒想到他在接待這名女子進屋後，把女子關到狗籠裡長達4到5小時的時間，並在其間性侵跟施以暴行，行徑相當可惡。

根據《Metro》報導，這起事件發生在奧克拉荷馬市（Oklahoma City），朗尼先是邀約受害女子到家中作客，隨後竟指控人家偷東西，先是拿錘子向女子的臉重擊，再把人鎖進狗籠當中，最後於其的嘴裡塞入襪子並用膠帶封住，手段十分殘忍。

奧克拉荷馬市警察局發言人摩根（Megan Morgan）表示，除了把人關進籠子裡，朗尼還在關押女子的時候將人性侵，時間長達4到5個小時；該名女子的牙齒因為遭受毆打而斷裂，嘴唇也都是傷痕，朗尼更試圖用錘子將女子的手砸爛，但最後以失敗收場。

該名受害女子稱，在被朗尼釋放前曾在槍和刀子的威脅下被性侵，逃出來後他聯絡的親人並就醫報警。警方獲報後，立即啟動調查，一查才知道，朗尼在犯下這起案件之前，就已經擁有大量的犯罪紀錄，數量高達十幾宗罪名，包括使用危險武器襲擊、家暴以及持有毒品。

報導中指出，警方隨後在一處車站將朗尼逮捕，對此摩根表示，大家都對於這樣子的人能夠入獄服刑感到安慰，朗尼最後被指控犯下6項罪刑，包括性侵、監禁和使用致命武器襲擊。