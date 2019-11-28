媽懷雙胞胎只剩她！　「孕婦嬰兒」出生24hrs急送剖腹產

Mum gives birth to ‘pregnant’ baby who needed emergency C-section at just one day old https://t.co/CNrVIG7Vwm — The Sun (@TheSun) November 27, 2019

記者黃心瑀／綜合報導

哥倫比亞一名孕婦莫妮卡（Mónica Vega）懷有一對雙胞胎，就在她接受產前檢查時，醫生卻意外的發現，她的腹中只剩一個胎兒，但奇怪的是胎兒的身上竟然有兩條臍帶；進一步了解後才發現，原來雙胞胎的其中一個胎兒被另一個胎兒吸收掉，然後透過臍帶附著在姊妹的子宮裡面，是非常罕見的病例。

根據《太陽報》報導，莫妮卡在懷孕7個月時，到醫院進行超音波檢查，但卻驚訝的發現，腹中的雙胞胎只剩一個胎兒，但卻出現兩條臍帶；醫生表示，她腹中還沒出生的女嬰把另一個胎兒給吸收掉，而另一個胎兒則是透過臍帶，附著在女嬰的子宮裡面，這是一種極為罕見的發育異常，又被稱為寄生雙胞胎。

莫妮卡被醫生告知需要立即進行分娩，不然女嬰很有可能會因為寄生胎兒的長大，而被傷害到體內正在發育的器官，隨後她緊急進行了剖腹手術，女嬰出生後則被命名為伊茲瑪拉（Itzmara）。

伊茲瑪拉在出生24小時之後，就馬上接受了「剖腹產」手術，以除去寄生在她子宮內沒有心臟跟腦的腫塊；據悉，手術相當的成功，並且有望在沒有併發症出現的情況下康復。報導中指出，美國國立衛生研究院2010年的報告中顯示，每50萬名嬰兒中，只有一名嬰兒會發生這樣的情況，相當的罕見，更因為超音波技術的進步，這樣的病例通常都會在母體懷孕期間被發現，並在小孩出生後進行手術將寄生的腫瘤去除。