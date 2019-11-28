年底辦「搖滾嘉年華」救韓選情？　葉匡時連喊4次：沒有！

▲高雄市代理市長葉匡時。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

台灣基進黨高雄黨部爆出高市府觀光局，將在12月13日一連三天舉辦「不廢搖滾嘉年華」，三天燒1300萬元，「只為救拯救韓國瑜崩盤的年輕選票」，而且還在葉匡時的一通電話下，某間生物科技公司就答應贊助。對此，葉匡時反駁時，連喊了4次「沒有！」。

▲台灣基進黨質疑高市府三天燒1300萬辦「不廢搖滾嘉年華」 。（圖／台灣基進高雄黨部提供）

台灣基進黨高雄黨部表示，韓市府與議員邱于軒聯手查水表，把大港開唱逼走後，韓國瑜的選情就此一蹶不振，因此李佳芬閨蜜、高雄市觀光局主任秘書高美蘭，在辭職前的最後一刻，還為了拯救崩盤的年輕選票而奔走，終於在葉匡時的一通電話下，某間生物科技公司決定挺韓到底。

由觀光局主辦的「不廢搖滾嘉年華」將於12月13日、14日、15日在哈瑪星登場，基進黨質疑，韓市府觀光局之前利用中央秋冬補助經費發包一個哈瑪星文化音樂祭標案，但只有300萬預算，眉角就在於標規載明可擴充至1300萬；先前出名的借廁所議員一直罵大港開唱10年花費5千萬、平均1年補助5百萬，是十惡不赦的弊案，但是現在3天燒掉1300萬，還是免費演出，直接破壞好不容易培養出的售票商演音樂市場。

▲葉匡時被指打電話給科技公司，反駁喊了4次「沒有」。（圖／記者洪靖宜攝）

被指打電話給科技公司，葉匡時是反駁喊了4次「沒有」，他說該生技公司一直支持市府，市府很多活動常主動來支持，而音樂祭裡面有一些費用是民間企業主動站出來，過去也有一些企業長期一直贊助市府活動。

高市觀光局長邱俊龍說明，贊助部分屬於多家企業，此音樂祭是用1300萬的規模來做採購法的招標，雖然一開始預算大概知道只有3百萬，可是目標就是剩下的經費，要跟其他企業去尋求支持，且已獲得部分支持，但其中是否包括該生技公司這部份，他則說不方便發表。

新聞局長王淺秋強調，市府是在有限經費內、希望能夠辦一個有意義的活動，本來就會有合作的一些企業有相關資金合作。王淺秋強調，議會質詢中常說出我們卡掉大港開唱？但他從來沒有申請過，她要重申一千次。



被點名的生物科技公司也發出聲明「對於基進黨的臉書具名指涉，市府一通電話1300萬贊助，被點名的生技公司高層嚴正否認，身為在地企業，歷年都有贊助高雄市的重要活動，盡一份在地企業愛高雄的心意，共同發展觀光，這次演唱活動也是市府公文邀約，以公司的年度贊助預算為考量，金額是50萬，並沒有外傳這驚人的數字。」