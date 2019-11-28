學校赴陸交流12/1起要先登錄　旅行業者坦言：營業額恐少上億元

▲教育部首設「赴陸教育交流活動登錄平台」。（圖／記者崔至雲攝）

記者李宜秦／台北報導

教育部首設「赴陸教育交流活動登錄平台」，並要求各大學從12月1日起，凡以學校名義組團赴陸進行教育交流，都須登錄平台報備。旅行業者指出，此措施對旅行業影響巨大，由於每年均有上萬名學生赴陸參訪，若被以登錄為由擋下，旅行社每年營業額將少上億元。據了解，不少大學接獲此消息後，已下達命令要求「少去類似活動」。

旅遊品質保障協會副理事長陳善國表示，此舉必將影響旅行社業務。據了解，各地台灣辦事處、台灣同胞聯誼會、旅遊局等，都會舉辦類似教育交流團，以海峽兩岸旅遊交流協會為例，每年均會舉辦「華夏文明，薪火相傳」的赴陸研學旅行團，每年約有3000名學生參與。

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▲旅行業者指出，每年約有上萬名學生赴陸進行教育交流。（示意圖／記者張一中攝）

不具名的旅行業者指出，每名學生團費約1.3萬到1.5萬元，海旅會這3000名學生的團費即約3000萬元，加上其他各單位旅行團，每年約有上萬名學生赴陸進行教育交流，整體旅行社的營收就高達上億元，以利潤約一成計算，等於少了上千萬的利潤。

該名業者表示，近日事前登錄的消息一出來，已有大學要求盡量「不要碰類似活動」，要求老師們少帶學生至大陸交流，他表示，「學校都很怕教育部，這種狀況下只能登錄或不去，但因為牽涉政治敏感議題，學校才會寧願不要辦」。

業者指出，近兩年許多公立學校學術研討會與論壇都不邀請大陸學者，兩岸交流活動也不斷被阻擋，如2019海峽兩岸台北夏季旅展，陸委會更是在開展前一個月，要求大陸省市副主任及以上官員不得來台，甚至逐一開箱檢查大陸運來的觀光文宣。現在連學生交流都要被限，對旅行業者而言可說是雪上加霜。