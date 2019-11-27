「脖子幾乎咬斷」！9歲女童上學突遭2惡犬狠咬　目擊者痛心：太慘了

▲事發地點較為偏僻，人煙稀少。（圖／翻攝澎湃新聞）

圖文／周刊王

中國河北一名9歲女童日前在上學途中，遭到2隻惡犬攻擊，還被拖行了50公尺，後來被經過此路的同學看到，趕緊通報老師，但女童姐姐和父母趕到現場驅逐惡犬將女童就出時，她已經奄奄一息，且有目擊居民表示，女童的脖子幾乎被咬斷，情況實在「太慘了」。

綜合陸媒報導，這名9歲女童玲玲（化名）住在河北保定市曲陽縣一處村莊，平時都是走同樣的路前往學校，但這條路是位在林地和玉米地中，人煙稀少。事發當天，她和平常一樣走著相同的路去上學，沒想到從一旁竄出2隻惡犬朝她攻擊，其中一隻黑色犬隻緊緊咬住女童脖子，另一隻黃色犬隻則是拖行女童50公尺。後來女童被同樣前往上學的學生發現，嚇得趕緊到學校通報老師，女童姐姐聞訊後立刻到現場用石頭驅趕惡犬，但沒有用，只能著急跑回家通報父母。

▲路面還可看到殘留的血跡。（圖／翻攝燕趙都市報）

但等到女童父母抵達現場順利驅趕惡犬後，女童幾乎沒了呼吸，送醫急救後仍傷重不治。目擊民眾表示，2隻狗都是大型犬隻，「應該是撲上去咬住了孩子的脖子，脖子幾乎被咬斷了，頭部也有傷，太慘了」當地村民表示，這兩隻狗是當地村民所飼養的，當時主人並未發現家中的狗跑走了。目前相關單位已將2隻狗帶走，女童家屬也正和飼主進行協商。

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