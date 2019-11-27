彰化小貨車「離奇輾斃」路人！送貨員嚇追100公尺　紅衣阿嬤慘死

記者柯沛辰、唐詠絮／彰化報導

彰化芬園鄉彰南路27日上午發生一起離奇死亡車禍，39歲李姓男子將3.5頓貨車停在路邊，隨後下車送貨。不料貨車疑似位處下坡路段，向前滑行100多公尺，先是追撞路邊轎車，再輾斃80歲黃姓老婦。李男強調，有拉手煞車，不知為何釀禍，目前警方正在釐清事故原因。

彰化警分局偵查隊長詹廷育指出，車禍發生在上午10點20分左右，當時李男下車送貨，將3.5噸貨車停放在芬園鄉彰南路四段，也聲稱有熄火拉手煞車，不料疑因位處下坡路段，貨車無預警向前滑行100多公尺，還穿越十字路口。

▲▼貨車一路往前滑，李姓送貨員拔腿狂追。（圖／記者唐詠絮翻攝）

當時李男見狀，立刻拔腿狂奔追車，不料貨車先撞上姚姓男子駕駛的銀色自小客車，又輾過站在一旁的黃姓老婦，導致對方傷重昏迷。消防人員獲報到場急救，將人送往南投草屯佑民醫院，但經搶救後仍宣告不治。

李男強調，有打空檔拉手煞車，不知貨車為何會向前滑行。目前警方初步確認李男沒有酒駕，後續肇事貨車將送鑑定，以釐清手煞車是否有故障情形，全案依業務過失致死罪嫌移送法辦。

死者家屬接獲噩耗，悲慟不已，同日下午到事故現場招魂，現場令人鼻酸。

▲貨車撞上銀色小客車，又波及一旁黃姓老婦。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲醫護到場後，對黃婦進行急救。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

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