4個月內第二起！彰化17歲學生體測倒地猝死…校長：他有心血管狹窄病史

記者柯振中、唐詠絮／彰化報導

彰化19日發生跑步猝死的事件，17歲的鄭姓男高三生進行體能測驗時，疑似心血管狹隘症復發，跑到一半突然向左倒去，把同學、師長都嚇壞了。在場人員看見情況，趕忙上前幫忙、呼救，但仍沒有成功救回這名同學的性命。校方事後強調，老師都有告知學生，若有身體不適的情況，可以不用參加測試，事發後也有按照步驟急救，絕無延誤送醫的情況。

這起事件發生在19日下午，鄭姓學生原有心血管狹窄病史，當天上體育課時，老師要求進行1600公尺的體能測試，沒想到鄭男才跑到第二圈，就失去意識倒地。

▼彰化高三生跑步猝死。（圖／監視器畫面為學校提供）



該班的學生、老師發現不對勁，立刻上前幫忙，同時撥打救護車，尋求救援。醫護人員接獲報案，立刻趕往現場，發現鄭男倒在地上，馬上使用AED、進行CPR，同時送上救護車。

鄭姓學生被送到醫院進行搶救，但最後仍宣告不治。事件發生後，有網友質疑，為何讓有心血管病史的學生參加跑步項目，該間學校8月才剛發生新生跑步猝死的案件，學校為何沒有進行管控，且是否有延誤送醫的情況發生。

對此，校方指出，這名學生有心血管狹窄病史，當天準備進行體能測驗時，老師曾詢問鄭姓學生的身體狀況，對方表示「可以測驗」，沒想到才跑到第二圈就倒下了。

該校校長說明，校內的醫護人員接獲消息，1分鐘之內就到場，對鄭姓學生進行CPR，絕對沒有網路傳言「躺在那10分鐘」的情況發生。校方說明，事件發生當下，都有按照緊急程序進行急救，家長也沒有任何意見，未來會加強倡導，若有病史的學生感到不適，千萬不要勉強參加劇烈活動。

▼鄭姓學生倒下後，一旁的同學趕忙上前關心。（圖／監視器畫面為學校提供）



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