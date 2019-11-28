別人女友面前誇自己女兒漂亮　老媽挨轟「沒品的狗」獲賠4萬

記者黃翊婷／綜合報導

桃園周姓女子曾經批評童姓友人的女友長相，沒想到對方竟然在2016年6月19日凌晨1時許在臉書PO文飆罵，內容包含「不要臉，妳大、小女兒長漂亮又如何」、「俗辣女仔」、「沒品的狗」等等，甚至公開手機號碼，害她受到網友打電話騷擾，這才決定提告求償30萬元。不過，桃園地院法官考量到雙方受到的損害，最後判友人得賠償周女4萬元較為適當。

▲周女在別人女友面前炫耀自己女兒長得漂亮。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO，與本文當事人無關，下同）

周女在判決書中提到，自己曾批評童姓友人的女友長相，對方卻在臉書PO文酸嗆，「我再次先警告妳，沒品骯髒不要臉的死婊子」、「請不要在我女朋友面前說妳自己大、小女兒長得很美」、「自己沒有本事只會大呼小叫」、「怕妳不敢來，想當個俗辣也可以」、「沒本事就請乖乖閉上嘴巴，面對牆壁閉門思過，真是沒品的狗」等等。

更讓周女傻眼的是，文章中不僅寫出真實姓名，就連手機號碼等個人資料也被公開，害她被看完文章的網友打電話騷擾，實在氣不過才決定提告求償30萬元。

▲周女的手機號碼被公開在臉書上，還有網友真的打電話去騷擾。

不過，童姓友人經過法院合法通知，並未出庭或是提出書狀聲明，僅在接受刑事案件審理時坦承的確有在臉書PO文，但辱罵對象不是周女，也沒有非法公布任何人的個人資料。

桃園地院法官調閱相關臉書PO文等證據，確認文章中確實有沒品的狗、不要臉等輕蔑字句，加上文章設定為公開，任何有臉書帳戶的人都可以觀看，雖然被告辯稱沒有指名道姓，但證據擺在眼前，上述說詞顯然都只是狡辯，考量到雙方受到的損害、經濟、地位等因素，最後判他應賠償周女4萬元較為適當。