「你是在把我瞪什麼？」被這句話惹怒　檳榔攤外送員持球棒狠砸車

▲阿志不爽被回嗆怒持球棒砸車吃上官司。（圖／視覺中國CFP）

記者唐詠絮／彰化報導

看一眼要付的代價可真大！阿志（化名）不滿被男子說「你是在把我瞪什麼」，大怒回嗆「你爸何時在把你瞪，幹你娘GY」，6天後再帶著球棒，朝著停在男子住處前的1輛自小客車，對擋風玻璃、左後方車窗玻璃及車後玻璃等處猛砸，男子的弟弟看到愛車被砸，兩人憤而報警提告。

阿志被彰化地院依犯公然侮辱罪，處拘役20日及毀損他人物品罪處有期徒刑3月，應賠償男子及弟弟兩人共18,195元。

判決書指出．阿志於3月12日15時8 分許，騎乘機車行經男子住處前時，因放慢車速轉頭回望當時站在騎樓處男子，不滿被男子質問：「你是在把我瞪什麼？」，竟勃然大怒，以「你爸何時在把你瞪，幹你娘GY」等語辱罵，男子請求賠償精神慰撫金20,000元。

阿志又於3月18日22時52分許，前往男子住處前，持球棒砸破損壞男子弟弟自小客車前擋風玻璃、左後方車窗玻璃及車後玻璃等處，請求賠償13,195元。

法官參酌阿志為國中畢業、擔任檳榔攤外送人員、經濟狀況非佳，認為男子請求精神慰撫金以6,000元為當，而阿志應賠償男子的弟弟12,195元。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

【其他新聞】

►彰化某高職生「跑到一半」往左摔！倒地痛苦抽搐猝死 同學目睹嚇壞呼救

►為求復合化身超級工具人！發現自己是備胎…他氣炸硬上前女友下場曝