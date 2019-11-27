人夫戀上按摩女送30萬金飾　越南婚禮夢碎告討81萬慘輸

記者黃翊婷／台北報導

陳姓身障男子在新北市某按摩店消費時結識越南籍的女按摩師小麗（化名），陷入熱戀後陸續送出26萬元聘金、30萬元金飾，一度還前往越南打算舉辦婚宴，沒想到一年多後對方開始避不見面，甚至揚言要找黑道來打他，這才驚覺受到騙婚，氣得提告求償81萬2392元。不過，高等法院法官不採信他的說詞，日前判決敗訴確定。

陳男在判決書中主張，和小麗是在2014年3月間認識，對方說要嫁給中度身心障礙人士，心中不疑有他馬上展開交往，同年5月按照越南習俗支付26萬元聘金，接著還去銀樓選購30萬元的金飾、首飾，就連3次返鄉探親的機票費用也是由他支付，合計共3萬6000元。

▲陳男聲稱送給小麗價值30萬元的金飾。（示意圖／ETtoday資料照）

陳男接著表示，小麗想在越南學習美甲，他短短4個月內陸續匯款17萬2392元援助，甚至親自前往越南舉辦婚宴，「她這時後才改稱家人反對婚事，我被迫返回台灣，隔年9月她開始避不見面，我追問此事，她就說要找黑道打我」、「我到這個時候才發現一切都是她騙取財物的計謀」，因此提告想討回81萬2392元的費用。

對於上述指控，小麗反駁，兩人的確曾在2014年3月到9月間交往，但是她沒有騙婚的意思，「當時陳男為有婦之夫，我們不可能訂婚、結婚，也未曾討論聘金等結婚事務。交往期間他有幫我付兩個月的房租2萬8000元、學費17萬2392元，還送我價值5000元的金飾，這些都是情侶間的贈與，不構成侵權行為。」

▲陳男懷疑小麗是故意騙婚。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本文當事人無關）

而銀樓老闆也出示金飾證明書表示，陳男2014年5月7日帶著一名女子來買黃金，但他只看過女方一次，加上是5年前的事，臉部特徵幾乎都不記得了，所以無法確定是不是小麗，「他有說是要跟當天一起來的小姐結婚」、「我問小姐要不要在手鐲上刻什麼字當紀念，她點頭並在紙上寫下COCO，我當場刻完就把所有飾品交給他們，大概價值30多萬元」。

高等法院合議庭認為，陳男是在2015年1月才和妻子離婚，可見兩人交往期間，他的確是已婚的身分，如今反過來指控小麗騙婚顯然與常情不符；此外，他越南婚禮夢碎後，返台依舊持續提供女方金錢援助，先後匯款6次，因此難以認定是受到欺騙才給付財物，最後裁定駁回告訴，全案確定。