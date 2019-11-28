花蓮情侶領養生病法鬥「出門託媽照顧」　原飼主3天後氣告詐欺

記者黃翊婷／綜合報導

台北吳姓飼主在臉書PO文幫一隻生病的法國鬥牛犬尋找新家，彭姓男子與女友看完文章後決定收養，雙方相約在今年3月碰面；但領養才3天飼主就發現他們把狗狗交給母親照顧，認為自己受到欺騙，一氣之下怒告詐欺以及侵占罪。不過，士林地檢署檢察官認為，交付狗狗之後等同移轉所有權，況且吳男也沒有提出相關事證，最後不起訴彭男。

▲彭男領養生病的法鬥「小胖子」，卻和原飼主起爭執。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關，下同）

住在花蓮的彭男與女友今年3月間看到吳男的臉書PO文，討論過後決定將生病的法國鬥牛犬「小胖子」接回家照顧，並相約在台北市大同區某超商前完成領養事宜；開始養狗之後，女友剛好有事要離開，兩人便把狗狗暫時交給母親照顧，沒想到這個舉動卻成了整起事件的開端。

吳姓飼主認為，當初領養時明明說好是由彭男和女友親自照料，還要定期回報病況，結果狗狗才帶過去3天就被丟給母親照顧，要求返還也沒有結果，這才氣得提告詐欺、侵占兩罪。

▲吳男認為狗狗應該由彭男和女友親自照顧。

不過，彭男與女友出面喊冤，辯稱當時雙方並沒有協議回報病況的頻率，交付狗狗時也有提到如果遇到不方便的時候，會交給家人幫忙照顧，沒想到卻因此挨告。

士林地檢署檢察官認為，當吳姓飼主把狗交給彭男，就等同移轉所有權，對方拒絕返還並不構成侵占罪，加上情侶倆出示雙方交談時的訊息內容，的確有提到如果要出遠門，會把狗交給家人照顧，反而是吳男提不出相關事證，最後依罪嫌不足，不起訴新飼主。