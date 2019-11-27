「從小到大只見過3次」　3子女拒付60歲母扶養費：她生完就離婚

記者黃翊婷／綜合報導

新竹60歲陳姓婦人因為沒有收入，提告希望3名子女每人每月給付9098元的扶養費；但她的子女出庭反駁，「媽媽生完我就跟爸爸離婚，這是我第三次看到她」、「從小到大媽媽都沒有養過我」。新竹地院法官查證後認為，陳婦過去的確沒有對孩子們盡到扶養義務，如今當然也沒有理由要求他們給付扶養費，最後裁定駁回告訴。

▲陳婦告求3子女扶養。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關，下同）

陳婦在判決書中提到，自己已經高齡60歲，沒有收入也沒有維生能力，這才提告希望同母異父的3名子女可以一同負起扶養義務，依照106年度新竹市每人每月消費支出2萬7293元來計算，孩子們平均每人每月應該給付9098元的扶養費。

不過，二兒子當庭反駁，「媽媽生完我就跟爸爸離婚，這次（法庭上）是我第三次看到她，中度智能障礙的姊姊只比我大1歲，同樣沒有受過媽媽照顧」、「我以前有工作，中風之後出現癲癇症狀，現在仍在待業中，家中開銷全靠爸爸一人做家庭代工支撐，奶奶也已經84歲了，實在沒有辦法負擔媽媽的扶養費」。

▲3子女反控母親從未盡到扶養義務。

小兒子也證稱，媽媽從來沒有盡過為人母的責任，「從小到大都沒養過我，我和哥哥、姊姊是不同父親，我是最小的，目前的工作也只是在快速道路割草，月薪僅2萬5000元左右。」

新竹地院法官認為，陳婦因為自身因素難以維持生活，理論上的確有受到扶養的必要，但她過去沒有對3名子女盡到扶養義務，且情節重大，如今反過來要求孩子們給付扶養費，顯然有失公平，最後裁定駁回，判她敗訴。