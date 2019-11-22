「我有起床氣」猛踹妻一腳　家暴夫離婚再嗆：永遠不讓妳看孩子

記者黃翊婷／綜合報導

桃園人妻小鳳（化名）指控丈夫阿強（化名）家暴，甚至還有吸毒惡習，雙方經常為了錢吵架，有一次還被以「有起床氣為由」用腳踢踹胸口，實在忍無可忍，才決定提告訴請離婚。雖然阿強反駁自己婚後已停止吸毒，但桃園地院法官不採信，最後判准兩人離婚。

▲阿鳳聲稱受到丈夫家暴。（示意圖／123RF，與本文當事人無關）

阿鳳在判決書中主張，兩人是在2016年12月底結婚，婚後育有一名未成年子女，但丈夫有家暴和吸毒傾向，工作不穩定，還時常質疑她外遇，幾乎每天都會為了錢或懷疑外遇的事情吵架，「今年1月間我叫他起床上班，竟然被用腳踢左胸口，後來他向我拿錢，我說『我自己有工作，錢賺不多且不夠自己負荷』，他卻惱羞成怒，動手抓我脖子並毆打頭部，導致右頸多處挫傷、紅腫。」

阿鳳接著說，雖然之後有聲請保護令，丈夫仍會透過臉書傳送訊息，罵她「不要臉」、「被用過幾次了」、「也不用那麼髒，跟男人亂來」等等，雙方鬧到最後決定離婚，丈夫卻出爾反爾，不肯將子女的監護權給她，「他還揚言，假如我離婚，就永遠不得探視子女」，實在是沒有辦法了，才會提告訴請法官裁決。

▲阿強辯解自己有起床氣，不是故意要踢妻子。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本文當事人無關）

而對於妻子的指控，阿強表明不願意離婚並反駁，家暴的起因是因為兩人在家裡吵架，之所以會出腳踢人，也單純是自己有起床氣，況且保護令規定不能有肢體上的接觸，他只有打電話，並未實際接觸到妻子，「我還沒結婚之前就有在吸食安非他命，婚後沒有繼續施用」、「我在分居期間雖然沒有支付子女扶養費，但我想帶孩子回去，她不願意，我有講過要買東西的話就一起去，我怕給現金她會當成是在繳罰金」。

對此，桃園地院法官認為，阿強反咬妻子外遇，卻都無法出示證據，反觀阿鳳除了有聲請保護令的紀錄，還有驗傷證明以及受到侮辱訊息轟炸的截圖，可見男方的確有施以精神上的虐待，且行為已經超過一般夫妻所能容忍的範圍，最後判准兩人離婚，並將孩子交由女方扶養。