龍巖副總涉3億吸金案遭聲押禁見　兒50萬、分處長20萬交保

▲龍巖吸金案南區副總吳祥志遭聲押，兒子吳順益交保。（圖／東森新聞）

記者黃翊婷／綜合報導

殯葬業龍頭龍巖公司南區副總吳祥志捲入3億元吸金案，連同兒子吳順益也在昨日（27日）一起被調查局高雄市調查處人員帶回。高雄地檢署認為吳祥志涉嫌重大，且有串證、滅證之虞，28日凌晨1時許已向法院聲請羈押禁見。

吳祥志被指控指示部屬以高額利息招攬客戶，並用「投資轉約專案」吸引投資人，短短2年間吸金高達3億元。部分受害者不甘心投資的錢有去無回，氣得跳出來組成自救會，希望能替自己討回公道。

▲吳祥志和兒子等人被檢方帶回偵訊。（圖／記者吳奕靖攝）

而吳祥志及兒子吳順益、分處長曾小樺，皆在27日被高雄地檢署檢察官傳喚到案說明。檢方訊後認定吳祥志涉嫌違反銀行法，且有串證、滅證之虞，28日凌晨1時許向法院聲請羈押禁見，吳順益、曾小樺則分別以50萬元、20萬元交保。

對於南區副總捲入吸金案一事，龍巖公司本月初在官網發表聲明自清，集團發言人暨執行副總詹淑娟曾表示，「這幾位不肖業務虛構，能低價買到商品，再以高價賣給他人，用『塔墓商品轉約投資』為話術招攬，並向投資人保證每個月可以獲利10％，相當於年利120％，這種明顯不合理的利潤，就是一般高利吸金詐騙的慣用手法」、「分處長曾小樺、業務員李昇修，自始至終都知道這些商品轉賣投資，根本不是龍巖的正常銷售模式，也是公司嚴厲禁止的非法行為，我們絕不容忍一定追訴到底」。

▼龍巖公司曾發表4點聲明澄清整起事件。（圖／ETtoday資料照）

龍巖公司聲明如下：

一、針對受害者所稱的2.6億元，是業務個人所告知的，公司資料上並沒有這個數字，而且龍巖的商品在官網都看得到，沒有所謂的用投資或借款名義，與商品結合的項目。

二、龍巖公司在曾小樺等人違反公司管理辦法的情形下，才予以裁撤龍智營業處，並且也從未答應以1億元幫忙或善後。

三、龍巖公司並未要求曾小樺配合寫承諾聲明書，聲明與龍巖公司無關，且簽承諾書的業務人員曾經委任律師發過律師函，表達撤回這樣的聲明，但經由律師函回覆龍巖公司，並沒有這樣要求業務員配合簽承諾書或聲明書，但發文後對方並無任何反應。

四、曾小樺指控，龍智營業處的業務全部都由弘千處承接，而弘千處是由吳祥志的兩個兒子在經營，目前掌握的證據資料顯示上，吳祥志的兩個兒子對於吳祥志的個人行為上，尚看不出來有關係，兒子吳順益與其他遵守公司辦法的業務員，願意另行成立弘千公司，基於客戶權益的維護，龍巖公司樂觀其成，並沒有所謂客戶移轉的問題。