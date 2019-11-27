　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

才剛懷孕！她赴醫檢查罹子宮頸癌...結局讓網友大讚：院長辛苦了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼黃元德醫生。（圖／翻攝衛福部嘉義醫院）

▲黃元德院長。（圖／翻攝衛福部嘉義醫院）

記者邱茀濱／綜合報導

嘉義一名27歲的林姓新婚太太因剛懷孕，日前接受了第一次子宮頸抹片檢查，竟被診斷出罹患子宮頸原位癌。不僅如此，醫師還告知她要將子宮頸切掉，甚至可能要將小孩流掉，但還好她事後密切遵循醫囑及定期追蹤檢查，最後平安產下一女嬰。值得注意的是，醫師幫她切除子宮頸後，將來還可以再懷孕。消息曝光後，網友大讚留言「院長你真的太厲害了」、「院長辛苦了」。

衛福部嘉義醫院院長、婦產科醫師黃元德表示，子宮頸癌的病因通常是人類乳突病毒感染，從上皮細胞病變慢慢演變成癌症，需要花5年至10年的時間，但是孕期發現子宮頸癌的病例並不多，大約只有八千分之一。

一般來說在原位癌以前，醫師可以使用電療、冷凍、圓錐切除手術等方式，幾乎可以完全治癒，黃元德指出，雖然可能會因此造成子宮頸閉鎖不全或出血流產，但通常不會影響到胎兒，更不用說「治癒後成功採用自然生產的案例，媽媽們無須過度擔憂」。

黃元德建議原位癌之前媽媽可等到胎兒較成熟後，提早分娩後再治療，寶寶則可由小兒科得到較完善的照顧；但若已進展為侵犯性癌症，就要視胎兒的月數來判定，「原則是寶寶可以自然存活且離生產日越近者，以寶寶為主；反之則必須以媽咪為考量。若較接近胎兒成熟時，則盡速以剖腹產後再作治療；但若懷孕週數太少則應以治療孕婦為優先，不建議保留胎兒。」

最後，黃醫師建議女性在婚前健檢時最好要做子宮頸抹片檢查，只要定期接受檢查或接受人類乳突病毒的檢測，都可以盡早發現癌前期病變，並早早治療。消息曝光，網友紛紛大讚院長指出「您的醫術判斷力，很專業加上經驗~厲害」、「院長太棒了」、「阿德醫生超棒！ 辛苦了」。

►滑新聞還能亮起來，偷偷分享皮膚發光秘密！

ET快訊
高以翔送命《追我吧》結束錄製　辰亦儒、陳偉霆被直擊撤離
快訊／高以翔錄節目送命！　浙江衛視出面聲明「願承擔責任」
年輕人突然猝死！醫曝「11大危險誘發因子」　背後原因超可怕
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南舞場槍擊案2人受傷　安平警深夜擴大強勢臨檢

才剛懷孕！她赴醫檢查罹子宮頸癌...結局讓網友大讚：院長辛苦了

王立強間諜案風波未息　高思博：政府應快速查明真相公布

黃偉哲台南溪北、溪南活動接力棒　務求「英德勝利」、「台南第一」!

台南警察處理交通事故絕不美化數據　強力執法確保交通安全

北水局「局史室」開幕　「北水風華在地走讀」活動開跑

檢警調合體高雄湖內分局　反賄發大財1500萬獎金

影／國際扶輪社飛越2578里送愛　幫緬甸小學完成建校啟用

碧潭咖啡飄香　新北農學市集聯合咖啡爽節30日歡樂登場

提升救援能量　海巡署邀請消防人員CPR實務教學

「統神」迴轉遇違停引後方2車擦撞 遭8+9圍譙3字經！他下車霸氣1挑10

讓行人錯了嗎？騎士遭「爆氣叭」　大媽開車窗吼：想打架是不是？

小豬媽綜藝感超強！一上台就失控ＸＤ　羅志祥曝童年回憶「她不讓我喊媽媽」

跨世代笑話大賽小學生超有才 他靠「河中女神」征服全場！

爆笑原住民妹神解釋「矮殺」一詞　喜怒哀樂都萬用...就是個態度！

鮭魚控必吃！西門町巨無霸握壽司 配「厚切手掌長」生魚片450元有找

老爸&男友都是「客家人」摳到爆　食物掉地3秒撿！她傻眼：冰淇淋ㄟ

上課穿拖鞋還吃東西、速讀熱炒菜單 韓國人分享來台5年「五大台化習慣」

老媽低頭撿玩具被汪「猛咬丸子」她逗趣轉播...網笑：拍攝者不救？

水泥擠破鐵門！工人堅持繼續灌　屋主爆氣求賠償...業者說話了

台南舞場槍擊案2人受傷　安平警深夜擴大強勢臨檢

才剛懷孕！她赴醫檢查罹子宮頸癌...結局讓網友大讚：院長辛苦了

王立強間諜案風波未息　高思博：政府應快速查明真相公布

黃偉哲台南溪北、溪南活動接力棒　務求「英德勝利」、「台南第一」!

台南警察處理交通事故絕不美化數據　強力執法確保交通安全

北水局「局史室」開幕　「北水風華在地走讀」活動開跑

檢警調合體高雄湖內分局　反賄發大財1500萬獎金

影／國際扶輪社飛越2578里送愛　幫緬甸小學完成建校啟用

碧潭咖啡飄香　新北農學市集聯合咖啡爽節30日歡樂登場

提升救援能量　海巡署邀請消防人員CPR實務教學

15歲《怪奇物語》11「片酬2.1億」！　「私人飛機」爽遊各國…網：我15歲在幹嘛

賴清德甘願「蔡賴配」？　蔡英文：沒有個人情緒只有大局

2020年值得期待的10部古裝劇　40歲湯唯皇妃風範不輸歐陽娜娜仙氣感

尷尬！王立強出庭影片曝光...王定宇3天前喊「這是化名」

憲兵壓制禿頭藍襯衫男！韓國瑜跳腳　許乃權被捕照曝光...網喊「心虛」

女生最愛「爆紅單品」下殺！好市多黑五限定Part4「10大精選商品」快看

高以翔遺體返台「要過3關卡」專機千萬起跳！爸媽淚抵寧波處理後事

巴拿馬前總統收北京43億使台巴斷交　外交部：誘貪腐政客不意外

高以翔生前影片被挖出「我該去休息了」惹鼻酸　小S不捨：我們會再見

鼻貼除粉刺？專家提亂拔「皮脂管絲」負面影響...建議使用頻率曝！

艾文改編玖壹壹《鄉下來的》燃炸！　潘瑋柏狂讚：非常喜歡

地方熱門新聞

她才剛懷孕就罹子宮頸癌　結局讓網友大讚

台南舞場槍擊安平警深夜擴大臨檢

王立強間諜案政府應快速查明真相公布

黃偉哲台南溪北、溪南活動接力棒

「里港媽娘家」新建落成　慶典為期10天

劍湖山跨年　將放9分20秒煙火

台南警察處理交通事故不美化數據

雲縣府為國中小爭取3億學校設施 

名店掛紅布條：絕不進口「中國，韓國魚」

韓國天團、人氣偶像領軍開唱

新北農學市集聯合咖啡爽節登場

高雄最大玉市慶開幕　業主邀藍綠議員齊倡做公益

來台南七股搭漁筏遊潟湖呷蚵仔

把人夫當奴才！警妻控南市女議員

更多熱門

相關新聞

嘉義諸羅山盃全國慢速壘球錦標賽

嘉義諸羅山盃全國慢速壘球錦標賽

2019年嘉義市諸羅山盃全國慢速壘球錦標賽「機關組」於11月23日在嘉義市運三棒壘球場開打，海巡署金馬澎分署壘球隊在全國各地報名之8隊勁旅中，自預賽、複賽至決賽，均場場闖關成功榮獲冠軍。

嘉義BRT轉彎擦撞機車　女騎士命危

嘉義BRT轉彎擦撞機車　女騎士命危

韓國瑜回防中部　藉「共諜案」狂轟蔡英文

韓國瑜回防中部　藉「共諜案」狂轟蔡英文

韓國瑜義賣簽名T最高喊到10萬元

韓國瑜義賣簽名T最高喊到10萬元

韓國瑜批蔡英文貪污腐敗3年半：吃飽了沒？

韓國瑜批蔡英文貪污腐敗3年半：吃飽了沒？

關鍵字：

子宮頸黃元德嘉義

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 李興文兒子 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

陸醫曝高以翔送醫時「瞳孔放大到邊緣」

高以翔16秒節目畫面瘋傳…漸漸跑不動！

高以翔猝逝驚見恐怖巧合！買墓地刻字「死在中國」

高以翔猝逝事故現場全封鎖！《追我吧》本周停播

高以翔和藍鈞天開心合照隔2天猝死！他狂打電話「只等到死訊」

老伯雨中招計程車沒人停！恐怖真相曝光

高以翔母急買機票「卻因沒簽證不能飛」

高以翔死因曝光！　《追我吧》證實心臟出問題

妹仔叫外送　店家「一看地址」白眼笑5分鐘：熊貓賺到

高以翔久蹲幫浪浪擦臉！牠「瞇眼+搖尾巴」超享受

高以翔哥哥傳奔大陸處理後事！

年輕人突然猝死！醫曝「背後可怕原因」

付60萬高以翔夜跑送命！網友轟「別錄了」

彰化貨車離奇輾斃　紅衣阿嬤慘死

Jasper離港來台唸書！「小二降級幼兒園」

更多

最夯影音

更多
「統神」迴轉遇違停引後方2車擦撞 遭8+9圍譙3字經！他下車霸氣1挑10

「統神」迴轉遇違停引後方2車擦撞 遭8+9圍譙3字經！他下車霸氣1挑10
讓行人錯了嗎？騎士遭「爆氣叭」　大媽開車窗吼：想打架是不是？

讓行人錯了嗎？騎士遭「爆氣叭」　大媽開車窗吼：想打架是不是？

小豬媽綜藝感超強！一上台就失控ＸＤ　羅志祥曝童年回憶「她不讓我喊媽媽」

小豬媽綜藝感超強！一上台就失控ＸＤ　羅志祥曝童年回憶「她不讓我喊媽媽」

跨世代笑話大賽小學生超有才 他靠「河中女神」征服全場！

跨世代笑話大賽小學生超有才 他靠「河中女神」征服全場！

爆笑原住民妹神解釋「矮殺」一詞　喜怒哀樂都萬用...就是個態度！

爆笑原住民妹神解釋「矮殺」一詞　喜怒哀樂都萬用...就是個態度！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面