才剛懷孕！她赴醫檢查罹子宮頸癌...結局讓網友大讚：院長辛苦了

▲黃元德院長。（圖／翻攝衛福部嘉義醫院）



記者邱茀濱／綜合報導

嘉義一名27歲的林姓新婚太太因剛懷孕，日前接受了第一次子宮頸抹片檢查，竟被診斷出罹患子宮頸原位癌。不僅如此，醫師還告知她要將子宮頸切掉，甚至可能要將小孩流掉，但還好她事後密切遵循醫囑及定期追蹤檢查，最後平安產下一女嬰。值得注意的是，醫師幫她切除子宮頸後，將來還可以再懷孕。消息曝光後，網友大讚留言「院長你真的太厲害了」、「院長辛苦了」。

衛福部嘉義醫院院長、婦產科醫師黃元德表示，子宮頸癌的病因通常是人類乳突病毒感染，從上皮細胞病變慢慢演變成癌症，需要花5年至10年的時間，但是孕期發現子宮頸癌的病例並不多，大約只有八千分之一。

一般來說在原位癌以前，醫師可以使用電療、冷凍、圓錐切除手術等方式，幾乎可以完全治癒，黃元德指出，雖然可能會因此造成子宮頸閉鎖不全或出血流產，但通常不會影響到胎兒，更不用說「治癒後成功採用自然生產的案例，媽媽們無須過度擔憂」。

黃元德建議原位癌之前媽媽可等到胎兒較成熟後，提早分娩後再治療，寶寶則可由小兒科得到較完善的照顧；但若已進展為侵犯性癌症，就要視胎兒的月數來判定，「原則是寶寶可以自然存活且離生產日越近者，以寶寶為主；反之則必須以媽咪為考量。若較接近胎兒成熟時，則盡速以剖腹產後再作治療；但若懷孕週數太少則應以治療孕婦為優先，不建議保留胎兒。」

最後，黃醫師建議女性在婚前健檢時最好要做子宮頸抹片檢查，只要定期接受檢查或接受人類乳突病毒的檢測，都可以盡早發現癌前期病變，並早早治療。消息曝光，網友紛紛大讚院長指出「您的醫術判斷力，很專業加上經驗~厲害」、「院長太棒了」、「阿德醫生超棒！ 辛苦了」。

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