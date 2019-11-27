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嘉義諸羅山盃全國慢速壘球錦標賽　海巡署金馬澎分署勇奪冠軍

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▲ 嘉義諸羅山盃全國慢速壘球錦標賽 海巡署金馬澎分署勇奪冠軍。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 嘉義諸羅山盃全國慢速壘球錦標賽，海巡署金馬澎分署勇奪冠軍。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

2019年嘉義市諸羅山盃全國慢速壘球錦標賽「機關組」於11月23日在嘉義市運三棒壘球場開打，海巡署金馬澎分署壘球隊在全國各地報名之8隊勁旅中，自預賽、複賽至決賽，均場場闖關成功榮獲冠軍。

在最後冠軍賽中對上「台南旅行公會隊」，第1局雙方各得2分、第2、3局對方無得分、金馬澎分署佔上壘無得分，雙方陷入纏戰，第4局上對方打擊遭我們鎖無得分、下半局我方突破對方防守連續安打攻得2分。

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▲ 嘉義諸羅山盃全國慢速壘球錦標賽 海巡署金馬澎分署勇奪冠軍。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 第5局上穩住戰局對方無攻勢得分、下半局我方攻勢再起連續安打再下1城。

第5局上穩住戰局對方無攻勢得分、下半局我方攻勢再起連續安打再下1城，以5比2領先，第6局對方連續安打攻下1分、下半局我方有安打殘壘無得分，第7局開打前時間結束，裁判宣布金馬澎分署以5比3之比數獲得冠軍。

海巡署金馬澎分署分署長廖德成表示，為展現海巡人員精神及提倡、培養同仁正當休閒活動，藉以凝聚各機關、單位團結與行銷機關良好形象，由本分署召集各機關、單位具有相關球類專長人員組隊，利用公務之餘，以有限的集訓時間自主練習，並於2019年參加各式大大小小壘球比賽屢獲佳績。此次又在2019年嘉義市諸羅山盃全國慢速壘球錦標賽「機關組」奪冠再創佳績，本分署同仁透過團體競賽運動，更能建立同仁間團結合作的精神，在未來一同面對更多的挑戰。

【2019年海巡署金馬澎分署戰績】

● 2019年澎湖首長盃慢速壘球錦標賽「公開組」冠軍
● 2019年高雄EXPOS盃慢速壘球邀請賽 季軍
● 2019年茶之魔手盃全國慢速壘球錦標賽 第五名
● 2019年金門縣第22屆823盃全國慢速壘球錦標賽 第四名
● 2019年第17屆總統盃全國慢速壘球錦標賽 機關組 季軍
● 2019年澎湖縣「菊島觀光盃」全國冬季球類運動邀請賽 亞軍
● 2019年嘉義諸羅山盃慢速壘球錦標賽 機關團體組 冠軍

「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

▲ 嘉義諸羅山盃全國慢速壘球錦標賽 海巡署金馬澎分署勇奪冠軍。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 第6局對方連續安打攻下1分、下半局我方有安打殘壘無得分。

▲ 嘉義諸羅山盃全國慢速壘球錦標賽 海巡署金馬澎分署勇奪冠軍。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 曾2005年中華女子壘球代表隊投手王欣琪。

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