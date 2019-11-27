NCC要求中天12/16前公開檢討改善報告全民檢驗



▲中天新聞「鳳凰展翅」、「大使盯場」2報導遭NCC重罰合計100萬，引起NCC後續關注並提出「中天新聞涉營運不當限期改正案」（圖／NCC提供）



記者陳世昌／台北報導



中天新聞自律規範及內控機制是否有落實事實查證與公平原則？NCC27日「放大絕」決議要求中天在12月16日前提出成效報告，並對外公開接受公民社會檢驗，等於是交由全民公審中天是否改善。



NCC27日續審「中天新聞涉營運不當限期改正案」，中天電視到會的人員包括，獨立審查人世新大學副校長陳清河、董事長兼總經理潘祖蔭、新聞部總監朱緻恩、新聞部助理總監謝建文。陳清河在會中表示，今年7月他擔任獨立審查人之後，對中天新聞共提出了20多次建議，也有很多個案探討的對話，要求中天新聞部要確實做到公平、平衡、求證、廣邀各界來賓。



▲世新大學副校長陳清河（圖／世新大學提供）



陳清河期許中天能回到新聞專業台，雖然速度沒有這麼快，希望再給他們一點時間。



但有NCC委員認為，陳清河的建言，中天方面只是聽到、知道了，仍需要有具體、確實的行為準則、作業流程。多數委員肯定中天在近期確實有一定改善成果，但有委員提到，整個電視台的價值、倫理、客觀公正達成的成效如何，還是要讓外界知道，而獨立審查人有除了自律之外的他律效果，希望這種運作可以建立良好模式。



委員會最後決議，中天電視應於12月16日前提出「落實獨立審查人制度具體運作成效報告」，並就新聞報導與政論節目分別說明製播情形，獨立審查人所提出之改進意見，及中天具體執行改善狀況。



▲中天電視（資料照片／記者張一中攝）



NCC發言人蕭祈宏表示，委員會要求中天提出對外問責規劃，對外提供自律報告、運作情形，審查建議與執行情況，以及改善指標、申訴處理、再犯情況等等。獨立審查人運作報告應定期對外公開，以落實問責機制，接受公民社會檢驗。

對於評論節目的部份，有委員質疑，中天有些評論或戶外選舉新聞，應該站在第三者角色，而不要像早期助選團主導者的角色。陳清河表示，來賓是台灣民主價值，屬於「文創人物」應予尊重，但主持人一定要公平客觀，這方面會進行改善。