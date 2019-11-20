普遍級時段播「大奶姐姐回奶了」手遊廣告！三立遭罰20萬

▲三立電視播映手遊廣告，因內容具性意涵情節，遭NCC裁罰20萬元。（圖／翻攝自Dcard心情板）

記者徐愷昕／台北報導

三立電視年初時因播送廣告「瑪奇夢想生活手遊-娜歐篇」遭國家通訊委員會（NCC）盯上，最後被依違反衛星廣播電視法開罰20萬元。三立不服裁罰提訴訟。台北地院審理後認為，該廣告內容不僅出現動漫女性角色胸部晃動畫面，還搭配「瑪奇回奶了」、「大奶姐姐回奶了」等字眼與配音，經認定確實已妨害兒少身心健康，5日判三立敗訴，仍須繳納20萬，可上訴。

「瑪奇夢想生活」手遊廣告年初在電視上瘋狂播映，內容不僅大膽特寫動漫女性角色胸部晃動畫面，還搭配「瑪奇回奶了」、「大奶姐姐回奶了」等字眼與配音吸引觀眾目光，當時就有網友於Dcard上發文抨擊，「真的是非常噁心的廣告，全家一起看電視的時候看到這廣告都超尷尬……這種廣告認真覺得非常不妥」，隨後樓下留言也紛紛湧現，「超怕國小一年級的表弟會跟著一起喊大奶奶」、「跟家人一起看電視的我表示超尷尬orz」、「超沒水準」，表示希望可以下架該廣告。

播出該廣告的三立電視隨後也遭殃，NCC以廣告具性意涵情節，會造成兒童或少年性別關係不當認知，妨害兒少身心健康為由開罰20萬元。對此，三立表示不服裁處書，對NCC提起行政訴訟。

三立電視在法庭上主張，NCC開罰理由引用的審查意見，「有令人尷尬的性暗示」、「不宜兒少觀看」、「畫面配上語言，對兒少身心有所影響」，都是以不確定、抽象的用語作為裁罰依據，看不出任何理論說明，難以達到行政目的，根本不合法，應予以撤銷。

▲三立電視播映手遊廣告，因內容具性意涵情節，遭NCC裁罰20萬元。（圖／翻攝自Dcard心情板）

NCC回辯，上述審查意見皆經過專家學者、公民團體等討論，才認定該廣告帶有令人尷尬的性暗示字眼和配音，又該廣告在「普遍級」時段播放，明顯會造成兒少對性別不當認知，影響其身心健康。NCC再表示，「三立電視已經營電視業多年，應該對法律規定都相當清楚，基於保護兒童及少年身心健康，免於受不良資訊影響，我們有責任監督，故裁罰20萬元，這一切決定都是合理適當的」。

法官審酌，認為該廣告明顯已「大奶」作為收視訴求，又強調女性胸部等性暗示，確實會對兒童心理有不良影響，且該廣告容易讓兒少誤將女性價值建立在「大胸部」上，有負面宣傳效果，故不採信三立主張，駁回訴訟，判三立敗訴。全案仍可上訴。

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