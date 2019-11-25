收買疑雲！中天、中視、東森到NCC說明「王立強共諜案」



▲國家通訊傳播委員會NCC（圖／ETtoday資料照片）



記者陳世昌／台北報導



NCC(國家通訊傳播委員會)25日邀請中天、中視、東森三家電視台說明外傳的「共諜收買台灣媒體案」，3家電視台在下午3點左右抵達NCC。NCC表示，依當時行政訪談內容，到會媒體均表示無外媒所報導情事。後續如有其他明確事證，NCC將於權責範圍內依廣電三法規定對案涉廣電媒體予以論處。

澳洲第九頻道新聞網（Nine Network）、世紀報（The Age）於108年11月23日報導疑有中共情治單位人員王立強涉收買國內廣電媒體一事， NCC表示，在第一時間已密切注意，並即啟動行政調查進行了解，依行政程序法規定聯繫相關廣電媒體於108年11月25日到會說明。

NCC內容處簡任視察陳書銘表示，25日的行政了解主要是針對3家電視台，由於業者都否認有「被收買」一事，否認外媒報導情事，所以暫時不會再有後續處理，但若有具體事證或其他相關單位提供進一步證據，NCC將於權責範圍內依廣電三法規定對案涉廣電媒體予以論處。



▲王立強（Wang Liqiang）自稱是中國間諜，提供護照給澳洲媒體。（圖／翻攝自The Age）



NCC指出，有關澳洲媒體揭露疑有中共情治單位以各式措施影響我國選舉以利其政治目的一事係屬重要國安問題，國安或檢調單位應會本於職權調查處理。至於報導指出有以金錢收買部分廣電媒體為其宣傳，NCC當依相關事證辦理。

NCC強調，該會基於組織法第1條規定，「促進通訊傳播健全發展、維護媒體專業自主」行使權責並執行任務，因此，廣電新聞媒體之專業、獨立、自主，為NCC監理之重點要求，若有任何影響廣電新聞媒體專業自主情事，NCC均將本於權責調查，並依法處理，以維護國內新聞媒體環境，保障閱聽大眾視聽權益。