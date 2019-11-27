「非主流嫩嫩妹」架色情網2年撈77萬　作業員走歪路：為了養女兒

▲陳男為補貼家用賺錢養女，架設一青少色情圖片網，採會員收費制，2年淨賺77萬餘元。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者徐愷昕／高雄報導

陳姓男子現職派遣公司作業員，為求更高收入，2016年他架設一「自拍論壇」主打年輕嫩妹，在上方張貼各種幼女色情圖，採會員收費制供人瀏覽，2年內賺進77萬餘元。檢警循線偵破後將陳男起訴，橋頭地院依兒童及少年性剝削防制條例，判他有期徒刑4月，得易科罰金12萬，緩刑2年，期間需付保護管束及接受1場法治教育，並應支付國庫5萬元。

據判決，陳男原本在派遣公司擔任作業員，為了賺更多錢養女兒，2016年他架設了自拍論壇網，7月1日採會員制開始收費，主打凡是加入論壇的會員都可以觀覽各式幼女色情照，而他光憑該網站的會員費加上廣告收入，2年多來就賺取了77萬餘元。

當時陳男為了吸引更多顧客上門，還絞盡腦汁開發各類色情主題，「小小年紀卻很愛自拍」、「非主流嫩嫩小胖妹」、「奶頭有點黑的國中妹」、「小妹妹洗澡自拍」等，並上傳多張兒少裸露胸部、生殖器的照片。

橋頭地院審理時，陳男坦承犯行，他表示做派遣員的月薪僅25K，架設該收費色情網是為賺取更多生活費養女兒。法官審酌他犯後態度尚佳，過去也沒有前科紀錄，最終依違反兒童及少年性剝削防制條例，判他有期徒刑4月，得易科罰金12萬，緩刑2年，期間需付保護管束及接受1場法治教育，並應支付國庫5萬元。

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