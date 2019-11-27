故意喊「妳不要跌倒」　台大醫管理師摸美女同事腰臀...法官認證亂來

▲台大醫院急診室管理師長期性騷擾女同事，27日被判處2月個月徒刑，得易科罰金6萬元。（資料圖／記者徐文彬攝）。

記者徐愷昕／台北報導

台大醫院宋姓管理師2018年4月在醫院內走道步行時，見一女同事經過，開口以「妳不要跌倒」為藉口，趁她不注意時伸手偷摸她的腰、臀部，隨後還馬上假裝沒事，性騷擾女同事得逞。台北地院一審依性騷擾防治法，判他2個月有期徒刑，得易科罰金6萬元，全案上訴後，台灣高院維持原判確定。

據判決，宋男在台大醫院急診醫學部擔任管理師，負責處理診間助理事務。2018年4月2日下午3點多，他步行於醫院內一處走道，見迎面走來的女同事年輕貌美，竟在2人交會時以「妳不要跌倒」為藉口，趁機伸手摸了女同事的腰跟臀，隨後還馬上裝沒事，順手拿起旁邊電腦桌上的電話撥打。

法院審理時，宋男僅表示有碰觸到女同事的腰、臀，但否認有性騷擾犯意，還辯稱自己當時手上拿著急診資料，因走道空間有限，擦身而過時才會不小心碰到，一切都只是誤會。

被騷擾的女同事則於法庭上表示，打從2016年11月開始就發現宋男會偷摸她，以前總覺得宋男是不小心的，但現在覺得他明顯故意，過去她還為此氣得向男友抱怨，「女生是用來性侵的嗎」。而現在回憶起事發當日，她被摸當下因感到噁心、不舒服有先大罵髒話，但隨即也有開口喝斥宋男，「不要再碰我身體」！制止宋男的變態行為。

法官勘驗醫院走道監視器畫面後，發現宋男在與女同事擦肩而過時，女方確實有側身閃避的動作，但宋男仍故意與他靠近，尤其在2人交錯之際，宋男的確伸出了右手摸她左腰及左臂；且經查，該走道明明寬度達156.5公分，扣除兩旁設備，空間仍足夠2人通過，應該不需要側身，台灣高院認定宋男性騷擾屬實，判他2個月有期徒刑，得易科罰金6萬元。

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