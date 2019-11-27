桃園11月大女兒腦麻終身癱　父含淚「悶死她」：可憐我這個女兒

▲桃園市黃姓男子去年2月間因悶死11個月大腦麻女兒，地院法官27日宣判3年2個月有期徒刑。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黃姓男子去年2月間趁妻子上班與女兒獨處時，以塑膠袋與枕頭套住僅11個月大女兒頭部將其悶死，事後向警方自首「我把女兒殺了」，黃男自稱因不忍看女兒因出生後缺血性腦部病變導致腦性麻痺，終身將發展遲緩難以照顧，檢方依家暴殺人罪嫌起訴，地院法官27日判處有期徒刑3年2個月、褫奪公權2年，黃男未出庭，無法得知其對判決看法，本案還可上訴。

據檢方指出，44歲的黃姓男子因照顧女兒未就業，女兒出生時因缺血性腦病變導致發展遲緩，終身需要他人照顧，黃全職照料但因經濟困窘、身心俱疲，去年2月7日趁妻子上班與女兒獨處時，下午3時許以枕頭、塑膠袋悶住其口鼻，導致女兒窒息死亡，事後確認女兒沒有呼吸後，打電話向警方自首「我把女兒殺死了」，警方到場見黃面色凝重在屋內，發現女嬰躺在床上已死亡，雖緊急送醫並恢復心跳，但在加護病房住院3天後仍不治。

黃男警訊時辯稱，不忍女兒未來在就學、就業會遇到很多困難，加上長期照顧疲累不堪，也害怕將來他與妻子身故後，無人能照顧女兒才痛下殺手；法醫解剖查出，女嬰頭部有血腫、肺泡不均勻塌陷，研判頭部遭外力施加壓力所致，塑膠袋上也採集黃的指紋與女嬰DNA等證據。

檢方起訴時認為，黃是成年人卻故意殺害兒童，應依兒少法加重其刑，但考量其犯後主動報警自首，並停留原地配合偵查，不逃避接受司法裁判，也符合自首要件，建請依法減輕其刑，法官審理後27日依家暴殺人罪嫌判處黃有期徒刑3年2個月、褫奪公權2年，本案於收到判決書後起10日內可提出上訴。

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