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iPhone 12變「4鏡頭」還暗藏3彩蛋　iPhone SE2有望明年3月亮相

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▲▼iPhone SE。（圖／達志影像／美聯社）

▲iPhone SE是不少果粉的心頭好，根據報告指出，iPhone SE2最快在明年3月上市。（圖／達志影像／美聯社）

科技中心／綜合外電報導

蘋果才推出iPhone 11不久，對於明年蘋果將推出新一代iPhone 12的傳言滿天飛，巴克萊分析師預估，iPhone 12、12 Pro、12 Pro Max等3款機型可望支援5G服務，預計明年9月推出，至於外界關注的iPhone SE2推估最快明年3月上市。

根據《MacRumors》報導指出，巴克萊分析師柯蒂斯（Blayne Curtis）走訪蘋果供應鏈，蒐集到許多對於新一代iPhone的消息，進而發布2020年新iPhone展望的研究報告。

在這份報告中指出，iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max的內建記憶體可望升級至6GB，高於iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max的4GB，同時期許這2款機型都具有3D感應的功能，也就是升級為4鏡頭的配置，以及擁有更大的頻寬傳輸，才能支援5G的服務。

至於基本款iPhone 12的記憶體預估仍是4GB，維持與iPhone 11的配置不變，也有機會支援5G功能，但是否支援低到中頻的Sub-6（6GHz以下）與mmWave（毫米波），該分析師則沒有做太多的說明，不過iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max則有機會出現該配備。

值得一提的是，iPhone SE在許多果粉心中有著無可取代的地位，該產品線已有好一段未進行更新。不過，巴克萊分析師柯蒂斯也在該報告中表示，「正在準備明年2月進入生產階段」，iPhone SE2規格可望與iPhone 8相似，包括4.7吋的螢幕、內建Touch ID、搭載A13處理器、3GB記憶體等，預計最快明年3月上市，而iPhone 12則一如往常，預估在明年9月推出。

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