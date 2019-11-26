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300好攝之徒搶拍桃園「懸日」奇景　搶紅綠燈50秒間隔卡位拍

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▲桃園市南平路、中正路口26日起一連4天可拍攝「懸日」奇景。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市南平路、中正路口26日起一連4天可拍攝「懸日」奇景。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

難得一見的桃園「懸日」26日登場一連4天，適合拍攝地點位於桃園區中正路、南平路口處，下午4時許聚集逾300名好攝之徒拿著相機、手機與攝影機，只為捕捉一年中難得限定奇景，由於拍攝民眾越來越多，警方為避免民眾攝影發生危險，只允許在綠燈時開放民眾攝影短短約50秒，隨著「懸日」墜落地平線後，人潮才逐漸散去。

▲桃園市南平路、中正路口26日起一連4天可拍攝「懸日」奇景，首日吸引逾300好攝之徒前往拍攝。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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▲桃園市南平路、中正路口26日起一連4天可拍攝「懸日」奇景，首日吸引逾300好攝之徒前往拍攝。（圖／記者沈繼昌翻攝）

根據中央氣象局公布桃園「懸日」從26日起一連4天可在桃園南平路、中正路口處拍攝，首日即吸引大批好攝之徒趕往捕捉難得奇景，一名專業攝影家透露，「懸日」近年來在高雄青年路、台北忠孝西路已廣為人知，這次在桃園區南平路登場，他是桃園人，為捕捉難得美景，特地趕來找好位置，但因為南平路與中正路口處沒有天橋或至高點，只能在路邊或等綠燈時拍攝，儘管如此，當天空放晴，「懸日」露臉時，再多的辛苦都值得。

▲桃園市南平路、中正路口26日的「懸日」奇景，夕陽在大樓間發出璀璨夕照之美。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市南平路、中正路口26日的「懸日」奇景，夕陽在大樓間發出璀璨夕照之美。（圖／記者沈繼昌翻攝）

不少路過民眾被大批拍攝「懸日」吸引，也紛紛拿起手機拍攝，一時之間，路口處險象環生，警方特別派員在現場維持秩序，只准綠燈時讓民眾站在斑馬線或安全島上捕捉拍攝，避免影響正常車流。

▲桃園市南平路、中正路口26日起一連4天可拍攝「懸日」奇景，首日吸引逾300好攝之徒拍攝，警方在旁維持秩序。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市南平路、中正路口26日起一連4天可拍攝「懸日」奇景，首日吸引逾300好攝之徒拍攝，警方在旁維持秩序。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局表示，拍攝「懸日」現場中正路、南平路為交通要道，車流量極大，為避免民眾拍攝或爭睹懸日影響交通或發生危險，轄區同安、埔子2派出所派出多達18名警力維持秩序，警方也彈性調整路口號誌秒數，燈號轉變前10秒提醒民眾迅速離開道路，但也提醒拍攝者需注意自身安全。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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關鍵字：

桃園懸日逾300民眾爭拍落日奇景警方欲注意自身安全

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