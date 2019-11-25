不爽9旬老翁騙老父就分屍他成6大塊！判賠家屬1213萬確定

▲新北市林姓兄弟檔殺害分屍老翁，判賠家屬1213萬餘元確定。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

92歲老翁樓永豐，向林姓友人借款4000多萬元，聲稱要投資開發土地，但林男的2名兒子林舜銘、林宇光，認為父親遭騙，將老翁殺害分屍成6大塊後，棄屍三峽溪谷。2兄弟遭判刑18年與14年8月定讞。家屬求償，最高法院25日針對死者二女部分判賠200萬元確定；加上其他家屬求償，總計2兄弟須賠償1213萬餘元確定。

這起案件發生在2015年間，疑似遭騙的林姓友人認識死者超過40年，死者在1990年，就以投資「中華理教總會」3000多坪土地為由，陸續向他借款4000多萬元，並承諾土地開發案完成後將加碼返還6200萬元，死者還先簽發6200萬元的本票作為擔保。但林氏兄弟幾年前發現，死者宣稱的土地被規劃為公園用地，根本無法作為商業或住宅用地獲利。

2兄弟認為父親遭騙，父子3人決定計誘樓翁追債。2015年間，3人將死者約到三峽，死者一進門就遭林氏兄弟壓倒在地，並綑綁在椅子上質問。但死者嘲笑林父笨，惹惱林氏兄弟，林舜銘以腳踏車內胎絞殺死者，林宇光則壓住口鼻避免死者呼救，合力殺害死者。2兄弟殺人後，以剪刀、雙面鋸將死者肢解成6大塊，並黑色塑膠袋包裝，帶到三峽雲森瀑布上游溪谷、大漢溪等處丟棄。

死者家屬遍尋樓翁不著，直到2016年間，有一名撿骨師登山時，在雲森瀑布溪谷發現一支人類小腿骨，經ＤＮＡ比對是死者遺骸，檢警才循線在2017年6月間破獲本案。2兄弟遭提起公訴，最高法院最後依照殺人、棄屍等罪，將林舜銘判刑18年、林宇光判刑14年8月，至於林父部分，一二審均依照「私行拘禁罪」，判刑8月，全案定讞。

死者家屬求償，其中死者二女單獨起訴求償500萬元，一二審均判賠200萬元，第三審最高法院審理後，25日駁回上訴確定。另外死者其餘5名子女也起訴求償，一審判賠1013萬餘元，後因2兄弟未繳交上訴費用，全案於去年11月先行確定，總計2兄弟須賠償家屬1213萬餘元。另外2兄弟分屍死者的租屋處屋主，也因房屋變成凶宅，向2兄弟求償400餘萬元，這部分一審判賠30萬元。