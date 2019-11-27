引進泰女來台淫集　負責人要兒子到「call客機房」見習

▲桃園檢警查獲以李姓男子為首的快國賣淫集團，日前被警方移送桃檢偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市李姓男子與韋姓女友等人合組跨國應召站，找來泰籍李姓男子引進泰籍女子以觀光名義來台賣淫，集團分工細膩，從顧客名單、CALL客機房、媒介色情等均有專人負責，李再從中抽取傭金分給各層負責專人，檢警與桃園專勤隊等專案小組查獲李姓負責人居然安排自己兒子到機房見習，準備日後接班，全案將李男等10人依圖利使人為性交或猥褻罪提起公訴。

▲桃園檢警查獲以李姓男子為首的跨國賣淫集團，警方專案小組搜查帳冊等證據。（圖／記者沈繼昌翻攝）

檢警調查，52歲的李姓男子與40歲的韋姓女子為男女朋友關係，從去年8月間引進2名泰國籍女子以觀光名義來台，私下從事性交易，另還與41歲的邱姓男子經營CALL客機房合作，共同媒介其他泰籍女子來台賣淫，李從泰女賺取皮肉錢中再抽取100至500元不等佣金，再分潤給其他各房負責專人。



桃園警方去年10月喬裝男客查獲泰籍女子賣淫，根據泰籍女供詞，發現應召站李姓負責人與邱男經營的CALL客機房以合作方式經營應召站，賣淫地點則分布桃園各區汽車旅館或摩鐵，桃園地檢署根據線報指揮桃園專勤隊、中壢分局配合偵辦，今年4月和5月間將李男等10人與賣淫女子查獲偵辦。



▲桃園檢警查獲以李姓男子為首的快國賣淫集團，警方專案小組在機房內搜查相關證據。（圖／記者沈繼昌翻攝）

檢警指出，被查獲10人當中，負責人李男在今年2月間，把25歲的兒子介紹到邱男的CALL客機房工作見習，準備做為日後接班應召站工作，但未料實習階段還未領到薪水就被查獲，李男等人在偵訊時均坦承犯行，檢方27日偵結依圖利使人為性交或猥褻罪，將李姓父子等10名共犯提起公訴。

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