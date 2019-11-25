義籍華裔富商求救「工廠發生困難」　跨海救援超傻眼！老梗啦

▲新竹一名單身林姓婦人掉進了詐騙集團網路交友詐騙陷阱。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

網路愛情詐騙層出不窮，日前就有一名婦人差點因為陷入「義大利籍華裔富商」的溫柔情網中而損失40萬，所幸行員見她一直填錯資料、滑手機而機警多問了幾句，在發現婦人可能遇上愛情騙子後與警方輪番上陣勸說，終於將被愛情沖昏頭的婦人給喚回理智。警方也提醒，詐騙集團利用富商形象來噓寒問暖，用各種臨時缺錢的理由來騙取民眾匯款，這是典型的「假富商詐騙手法」，請民眾一定要特別注意，以免受騙上當。

新竹一名單身林姓婦人掉進了詐騙集團網路交友詐騙陷阱！詐騙集團盜用網路照片，自稱是義大利華裔富商哈利（Harry），在FB中不斷以甜言蜜語、溫柔攻勢取得婦人信任後，騙稱因為工廠的機器設備突然壞掉，資金臨時調度有困難，拜託婦人先匯款新台幣40萬應急一下，之後就會還給她，而且會來台灣和她相會。

婦人深信對方的愛意，不疑有他於11月20日15時許至台銀新竹分行辦理匯款時，因填錯匯款帳戶資料又不斷低頭滑手機，引起行員林小姐及襄理劉小姐的注意，並通報派駐台銀的保七員警上前關心瞭解。

詐騙集團教導婦人，如遇警察或銀行詢問，一定要說這40萬是要給人在義大利生病急需救治的姐姐，以躲避查證。因40萬也並非小數目，員警與行員請婦人是否可以提供姐姐的資料，以供核對。婦人又緊張地改口說這個姐姐不是真的姐姐，是「乾姐姐」，手中沒有她的資料。

▲詐騙集團利用網路盜圖獲取被害人的好感。

而後在保七員警的深入關心下，婦人終於坦承，這筆錢是要匯給一個在網路上認識的義大利的富商網友，從來沒有見過面，但仍相信這個富商是真心的。

保七員警曾仁國、陳偉、張藝騰、張世欣、蕭正功等人採馬拉松式勸說與台銀行員不斷舉出詐騙案例說明下，婦人才終於相信「這是一場網路交友詐騙」，同時十分感謝保七員警與台銀行員幫忙守下這40萬一生辛苦的積蓄。

保七總隊特別呼籲，千萬別相信從未見過面的網路愛情。詐騙集團利用富商形象來噓寒問暖，用各種臨時缺錢的理由來騙取民眾匯款，這是典型的「假富商詐騙手法」，請民眾一定要特別注意，以免受騙上當。

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