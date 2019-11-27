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國台辦新發言人朱鳳蓮亮相　閩南、客家話雙聲道：向台灣鄉親問好

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▲▼大陸國台辦新聞局副局長、發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳政錄攝）

▲大陸國台辦新聞局副局長、發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／北京報導

能講台語、客家話！大陸國台辦新聞局副局長、發言人朱鳳蓮今（27日）上午，於國台辦例行記者會上首次亮相，她首先用閩南語表達自己是客家人，向台灣鄉親問好，接著馬上轉換為客家話，表示「很高興有機會為台灣鄉親提供服務。」在適逢兩岸關係因香港、大選議題對立激化之際，積極拉近兩岸的心理距離。

根據國台辦提供資料，朱鳳蓮，女，1977年11月出生，籍貫廣東梅州，學歷為北京航空航天大學文學碩士、清華大學公共管理碩士，自2003年7月起在國務院台灣事務辦公室工作，2010年9月至2019年1月，任國務院台辦港澳涉台事務局副局長、處長，2019年8月，任國務院台辦新聞局副局長。

▲陸國務院公布機構設置　國台辦仍列中共中央直屬機構。（圖／視覺中國）

▲大陸國台辦屬於中共中央直屬機構。（圖／視覺中國）

原先就預定在11月亮相的朱鳳蓮，於今日上午首次主持國台辦例行記者會，她一開始就用閩南語，「我是廣東客家人，在此先向台灣鄉親問一聲好！」接著，她用客家話表示，「很高興有機會在新聞發布台上為台灣鄉親提供服務，使台灣鄉親更多了解我們的政策和我們的工作！」

朱鳳蓮強調，我也希望和各位記者朋友共同努力，幫助兩岸同胞及時、準確、全面、客觀地了解大陸對台政策和立場，增進兩岸同胞之間的了解、理解和信任。

在朱鳳連接任國台辦發言人職位前，前任副局長兼發言人安峰山於今年7月請辭，當時傳出將由朱鳳蓮接任，係考量朱長期在港澳涉台事務局工作，熟諳香港事務，因此在香港反修例風波持續之際，為避免台獨、港獨議題受到操作，大陸此舉在掌握話語權上，具有相當程度的意義。

▼大陸國台辦新聞局副局長、發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼大陸國台辦新聞局副局長、發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳政錄攝）

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