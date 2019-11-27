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國台辦公布惠台31條成果　去年81台灣人考取律師資格

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▲▼大陸國台辦新聞局副局長、發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳政錄攝）

▲大陸國台辦新聞局副局長、發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳政錄攝）

記者曾俊豪／綜合報導

大陸國台辦上午舉行例行記者會，發言人朱鳳蓮介紹31條實行一年得成果。她以在職業資格考試為例，去年大陸開放了134項職業資格考試，據不完全統計，約800多名台灣民眾考取多個熱門行業的職業資格。比如，去年9月首場國家統一法律職業資格考試，有573名台灣考生報名，其中有81人通過考試拿到法律職業資格證書。

朱鳳蓮表示，大陸旅遊市場非常火爆，去年境內旅遊就達到55億人次，所以導遊的行業供不應求，「很多台胞非常及時地抓住了這個機遇，去年有133名台胞報考導遊職業資格考試，其中有48人順利拿到導遊證，今年報考人數增加到180多人。」

她提到，今年1月，教育部門出台政策，在大陸學習、工作、生活的台灣居民可以申請參加中小學教師資格考試，通過認定後可以取得中小學教師資格。之後有80位台灣民眾報名參加了3月份的考試，有10人通過了筆試，有7人通過面試獲得了教師資格證。

至於進入大陸事業單位就業方面，朱鳳蓮指出，在福建、天津、江蘇、上海等12個省市開展台胞進入事業單位工作試點的基礎上，遼寧、河南、重慶、四川、陝西這5個省的自由貿易試驗區也納入試點範圍。目前在大陸200多所高校就職的台灣教師有1600多人。 

至於在台灣取得的學術成果納入評價體系方面，今年7月份，南京大學中國社會科學研究評價中心將15個學科30種台灣人文社科類學術期刊納入「中文社會科學引文索引」（CSSCI）數據庫來源期刊目錄。目前相關工作運行正常，各方反映良好。這對在事業單位或者高校工作的台灣青年是非常利好的方面。

 
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