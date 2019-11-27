向心夫妻涉共諜案被留置　國台辦：民進黨別肆意妄為

▲大陸國台辦新聞局副局長、發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／北京報導

王立強共諜案延燒，導致香港上市公司「中國創新投資」陸籍負責人向心，和妻子龔青被台灣官方留置，面對台灣媒體提問陸方是否採取動作，大陸國台辦新任發言人朱鳳蓮表示，整件事情很清楚，就是「騙子變間諜」，是反華勢力砲制的荒誕不經、漏洞百出的劇本。對媒體追問向心夫婦處境，她則強調，陸方正告民進黨當局「不要肆意妄為。」

朱鳳蓮是在8月接任國台辦發言人後，首次主持例行記者會，她在回答陸媒後，首先回應《ETtoday新聞雲》記者提問。

對於「王立強間諜案」，她先是重申上海公安局的通告和日前國台辦的回應，接著表示，事實很清楚，「騙子變間諜」，這是反華勢力砲制的荒誕不經、漏洞百出的劇本。而民進黨當局和詐騙犯綁在一起，大肆進行政治操作，其意圖是製造所謂「大陸介入台灣地區選舉」的假象，謀取不正當的選舉私利。

她繼續說，他們（民進黨）企圖用謊言來欺騙台灣民眾，實在是低估了台灣民眾的理性和判斷力。朱鳳蓮認為，台灣輿論已經對民進黨當局的這個騙局有了很多質疑，說明民進黨當局這一選舉伎倆已經破功。

值得注意的是，由於王立強表示，香港上市公司「中國創新投資」係中共間諜組織，在台灣投下經費，影響選舉，以至目前該公司陸籍負責人向心，和妻子龔青被台灣調查局偵訊，台北地檢署26日凌晨，諭令2人限制出境出海。

▲向心夫婦遭限制出境出海。（圖／記者劉昌松攝）

對此，朱鳳蓮在接受台灣媒體追問時表示，我看到了相關報導，看到了中創投資公司對於王非該公司員工的聲明，也看到了台灣輿論對民進黨當局這次所謂「扣押」行為的質疑。她強調，「我們高度關注大陸居民和港澳居民在台的安全和合法權益，正告民進黨當局不要肆意妄為。」

綜合日前外媒報導，一名自稱中國大陸間諜的人士王立強（Wang Liqiang，音譯），向澳洲政府投誠，聲稱大陸透過砸錢等手段干擾台灣選舉。雖第一時間遭到大陸國台辦否認，上海市公安局也在23日晚通告指出，王為涉案在逃人員，並持有偽造的身分證件，但隨近日王接受澳洲政府審訊影片流出，繼續引發討論。

▼中國間諜王立強（Wang William Liqiang，音譯）自爆干預台灣2020大選。（圖／翻攝自The Age）

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