為15元肥皂向吳怡農道歉！　蔡宜芳超酸：原來民進黨人人有…我只能發面紙

▲蔡宜芳影射吳怡農「肥皂賄選」。（圖／翻攝自中天《新聞龍捲風》）



記者呂欣玫／綜合報導

民眾黨立委候選人蔡宜芳日前影射民進黨立委候選人吳怡農發放肥皂有賄選嫌疑，還一臉嫌棄的表示，若一塊肥皂沒超過15元，拿到的人「敢用嗎？」沒想到卻遭到網友打臉，一顆市售肥皂單價不到10塊錢。對此，蔡宜芳於臉書酸言酸語的向吳怡農致歉，「我必須向吳怡農先生道歉，自己並不知道肥皂是民主進步黨70個區域立委人人都有。」

蔡宜芳日前在政論節目中表示，志工在路上隨隨便便就拿到吳怡農競選團隊發出的肥皂，「我就要問吳怡農先生，一個肥皂多少錢，有沒有超過15元？」、「15塊的肥皂，你敢用嗎？」對於「一個肥皂15元，兩個肥皂30元就有違反選罷法的嫌疑」，蔡宜芳質問，「檢調單位，你們敢查嗎？」

沒想到蔡宜芳的言論馬上遭到網友打臉，有網友表示，「妳憑什麼質疑一顆不到15元的肥皂？」、「蔡宜芳洗澡不用肥皂」、「這位大小姐都用一顆幾百元的香皂」、「肥皂15元可以買到很不錯的吧」。

面對網友的批評，蔡宜芳26日透過臉書致歉，「我必須向吳怡農先生道歉，自己並不知道肥皂是民主進步黨七十個區域立委人人都有，並非只有吳怡農先生有。」而肥皂無論是10元或15元，對於我這個只有面紙可以發的候選人而言，都是無法想像的！

蔡宜芳強調，如果可以完整的把話看完，絕對知道，重點不在於肥皂的價格，而是在於選舉經費的多寡，並在貼文最後Hashtag「#我在發面紙你們在發肥皂 #我在發日記你們在發網軍」。

不過，對於蔡宜芳酸言酸語的道歉文，網友似乎不領情，紛紛留言批評，「庶民使用的肥皂價格都不知道，可見你平常接觸的等級自然與大眾不同，建議是不要再裝窮比較好⋯⋯」、「年紀輕輕，可以別學會瞎掰嗎？」、「上節目亂講話亂噴發言以為都不用負責？ 政治人物那麼好做？」、「一顆15元的肥皂你不敢用？那我們這些老百姓可能手都要爛掉了」。

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