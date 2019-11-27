共諜案澳洲從「媒體到總理」出來對保　李正皓氣炸：國民黨沉默會死嗎！

▲李正皓表示，「國民黨這時候選擇沉默會死嗎」？（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）



記者林彥臣／綜合報導

自稱共諜男子王立強向澳洲投誠後，他的老闆向心隔天就在台灣接受訊問並且限制出境出海，對此草協聯盟發起人李正皓在新聞節目上《關鍵時刻》分析，跟陳同佳案相比，民進黨「節奏掌握得有多好」，相形之下國民黨的回應讓他氣炸直呼，「選擇沉默會死嗎？」

主持人劉寶傑提問表示，王立強供出了前老闆是向心，向心有一個非常神秘的公司，而且現在人就在台灣，還有照片指出兩人有從屬關係，如果這樣的話，後續就有很多故事，甚至還有人講美國這個舉動很明顯是衝著國民黨來的。

▲李政皓認為民進黨面對王立強（Wang William Liqiang）案的回應節奏感非常好。（圖／翻攝自The Age）



李正皓表示，「民進黨的每一天的出招，我認為都已經跟澳洲串好了」，回顧陳同佳案，民進黨的回應如何荒腔走板，內政部長徐國勇的回應如何氣急敗壞，這個就是民進黨領導的國安體系面對突發事件的狀況。

劉寶傑表示，「這個是正常的民進黨，正常的民進黨是沒有能力處理這樣的事情的」。

李正皓說，這次民進黨節奏感掌握得多好，22日在澳洲發出這則新聞，23日早上在台灣見報，蔡英文在23日的回應也非常得體，「一切都在掌握中、嚴辦、現階段不對個案評論」，這簡直就是事先知道的回應，接著24日在桃園機場攔截到向心，之後徐國勇的回應也不再氣急敗壞，反而胸有成竹，25日已經派人去澳洲接觸王立強，投審會公布2016擋下向心的投資。

李正皓還分析，「台灣在丟球，澳洲也在接球」，禮拜一情報局長在發推特，聲稱正在了解當中，禮拜二澳洲警方、澳洲國防專家分析師投書，接著連澳洲總理也出面回應。

劉寶傑說，「你們覺得王立強是假的嗎？你們覺得澳洲是個笨蛋，怎麼會讓他接受電視的專訪，居然用國家來幫你做保證」。

李正皓氣炸表示，沒有錯，澳洲從下到上從媒體到總理都出來對保，結果國民黨傻傻的，「人家已經要拿槍開你了，你還一頭撞到人家槍口上，我沒有看過國民黨這樣的政黨，這個時候，你就選擇沉默會死嗎？」

▲李正皓認為王立強的說詞最重要的就是點出「向心」這個關鍵 。（圖／記者黃軍瑋攝）



李正皓說，這時候就選擇說藍綠都有共識，早一點把事情查個水落石出，結果還大張旗鼓找個退休20年的情報頭子翁衍慶，來證明這個人是假的，指他太年輕、供詞很怪、英文不好，殊不知王立強所有說的東西是真偽都不重要，只要講出一個關鍵性的人名「向心」，他把向心講出來，一切都不重要。

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