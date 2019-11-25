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社會 社會焦點 保障人權

「還我人權！」北斗星輪滯台外籍船員拉布條抗議　要求解除境管

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記者白珈陽／台中報導

蒙古籍北斗星號郵輪蔡姓船東涉嫌違法經營海上加油站，於2018年元月至11月間出售9萬噸柴油，供給走私船、聯合國禁運船、及無法靠港加油船舶等，交易額高達17億元，在去年11月遭查獲，中檢於2019年9月，依違反商業會計法及偽造文書等罪起訴蔡姓船東等5人，而中國籍船舶管事黃建威和緬甸籍船長及船員共5人則從去年被限制出境至今。

▲中國籍船舶管事黃建威（中）及外籍船長船員等人，25日上午到台中地院陳情，希望能早日解除限制出境，讓他們回家與家人團圓。（圖／記者白珈陽攝）

▲中國籍船舶管事黃建威（中）及外籍船長船員等人，25日上午到台中地院陳情，希望能早日解除限制出境，讓他們回家與家人團圓。（圖／記者白珈陽攝）

黃建威等5人，25日上午到台中地院前拉起寫著「司法不公、還我人權」的白布條陳情，黃說，他們已經住在船上1年多了，在船上一旦生病就會病很久，沒辦法生存，並且已經6個月沒有領到工資，生活有困難，家鄉老婆與他鬧離婚，高齡90歲的媽媽沒人奉養，兒子要結婚也沒有錢能結，請求台灣司法加快腳步，解除限制出境，放他回家。

中檢起訴指出，船東蔡男在2016年間購入原為多明尼克籍「北斗星號」油輪，2018年臨時登記為蒙古籍，開始經營非法海上加油站，涉嫌與中國籍謝姓男子（在逃）勾結，由謝引介一些走私船、聯合國禁運船、無法靠港加油船舶，在公海上給予駁油交易，雙方約定以人民幣末4碼為暗號，在東海的公海上面上完成交易，每公噸獲利0.5美元，每趟標浮4至10天就可賣完整船的油料約4500公噸。

台中地檢署於2018年11月展開偵辦，於2019年9月11日起訴穩鼎石化集團董事長邱永堂、船東蔡男等6人。由於此案牽涉諸多行政管理問題，台中港務局要求每條郵輪上至少要有5人待著，以進行維護、挪移船隻等工作，且中國籍黃建威及緬甸籍船長是被告身分，遭限制出境，因此從遭偵辦以來，他們已經在船上住了1年多了，黃等5人25日到台中地院拉白布條陳情，希望解除限制出境及加快審理，讓他們可以早日回國。

▲黃建威聽說在台灣可以掛布條陳情，所以他們在船上掛了很多白布條。（圖／船員黃建威提供）

▲黃建威聽說在台灣可以掛布條陳情，所以他們在船上掛了很多白布條。（圖／船員黃建威提供）

黃說，他聽說在台灣可以掛布條陳情，所以他們在船上掛了很多白布條，因為已經6個月沒有領到薪水了，這樣下去沒錢能生活，在船上過的是有一餐沒一餐的日子，他們只是來打工賺辛苦錢而已，沒有想走到這一步，實在是沒有辦法了才會與船員來到地院陳情。台中地院行政庭長林源森表示，涉及司法個案，將盡速由承辦股合議庭審理後做妥適處理。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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