甜問小三「現在是要吃我嗎？」　正宮告討40萬只有人夫判賠

記者黃翊婷／綜合報導

張姓人夫去年8月間被柯姓妻子發現外遇，還和朱姓小三互傳「現在是要吃我的意思嗎」、「啾（親）我嘴巴」等曖昧訊息，兩人甚至當街在車上接吻，結果雙雙遭提告求償40萬元，最後卻只有他一人被判應賠償妻子20萬元。

▲張男與朱女曾手牽手一起逛街。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

柯女在判決書中主張，自己與張男是在2013年11月間結婚，沒想到對方卻在婚姻關係存續期間和朱女交往，她直到去年8月才發現曖昧訊息，內容包含「現在是要吃我的意思嗎」、「我衣服都拉到最下面了」、「我想你哄我」、「我們明天就聊心事吧，睡兩張單人床」、「啾（親）我嘴巴」等等，甚至還直接表白「我愛你」，顯然兩人的關係確實不單純。

更讓柯女不滿的是，同年9月丈夫和朱女當街在車內接吻，還一起牽手逛百貨公司，同年10月則開車前往台南某商旅住宿，上述行為明顯已經破壞婚姻圓滿、幸福，嚴重侵害配偶權，讓她身心受創，這才決定對兩人提告求償40萬元。

▲柯女懷疑丈夫和朱女關係不單純。（示意圖／取自免費圖庫PEXELS，與本文當事人無關）

不過，張男出庭反駁，妻子所說的話都不是事實；朱女也辯稱，自己和張男交往時，並不知道對方是已婚的身分，因此希望法官能駁回柯女的告訴。

北斗簡易庭法官認為，車內接吻、牽手逛街、同住商旅等事都有錄影影像為證，光從這些行為就可以認定兩人關係極為親密，早已超越普通朋友關係，只是柯女無法舉證朱女在交往期間是否知道丈夫已婚，因此沒辦法對此求償，最後僅判張男應賠償妻子20萬元的精神慰撫金。