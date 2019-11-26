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1999台南市民服務熱線改版　網路電話、文字、手語都可通哦！

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▲1999台南市民服務熱線改版上線，網路電話、文字、手語都可通。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲1999台南市民服務熱線改版上線，網路電話、文字、手語都可通。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「1999市民服務熱線」全新改版，將於11月28日上線，展現「網路電話」、「文字客服」、「手語視訊」、「主動通知時間軸查詢」、「擴大案件通報類型」等5大亮點，市長黃偉哲強調，28日以後，市府將以全新面目的1999提供給市民更優質、更好的服務，優化過程也會持續進行，以更好服務品質來為市民服務。

市長黃偉哲親自主持「網路電話」首撥儀式，他勉勵1999話務人員要展現親切的態度與熱誠，以更便捷、智慧化的方式，給台南市民全方位貼心服務。市議員蔡筱薇、沈震東及李宗翰等也到現場關心。

▲1999台南市民服務熱線改版上線，網路電話、文字、手語都可通。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲表示，台南市1999每年的話務量大概是24萬通，要在這麼高話務量下維持高品質，負擔非常重，而且還要照顧不同訴求的市民，包括手語服務、以不同裝置撥打1999等等，所以1999非得要優化不可，感謝相關廠商、同仁的努力，能夠讓市府在有限的經費裡做最大幅度地提升品質。

研考會趙卿惠主委表示，全新版的台南市民服務平台以簡明的設計呈現，提供網路電話、文字客服、案件辦理時間軸查詢及統計資訊的服務；另外，想用手機免費撥打1999也沒問題，優化後的「OPEN台南1999」APP，與國產通訊軟體Ｊuiker揪客合作，新增網路電話選項，讓服務更貼近民眾需求，這是1999服務很重要大躍進，也成功突破IOS行動裝置軟體撥打網路電話的限制。

此外，為讓市民朋友與市府的溝通管道更多元、即時，使市府與民意更加緊密結合，台南市政府透過LINE通訊軟體，全新推出「手語視訊」服務，以滿足聽障朋友的需求；聽障朋友可搜尋Line ID帳號tainancity1999，加入好友即可開始享受服務；若不知如何搜尋，亦可至網站「台南市民服務平台」輕輕一掃QR code即可；而「文字客服」部分，則是可透過訊息留言向1999諮詢市政問題、陳情或通報派工。

研考會表示，市民所反應的心聲，系統將於「立案」及「結案」的時間點，以電郵或簡訊主動通知，並提供網址以利民眾查詢進度，讓民眾掌握通報案件的狀態；除了即時掌握通報案件的進度，民眾通報案件的類型也擴大了，不再限於9大派工案件，而是全部類型案件或陳情意見皆可通報。

▲1999台南市民服務熱線改版上線，網路電話、文字、手語都可通。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「台南1999市民服務」升級功能於11月28日正式上線，相關網站、APP、Line帳號如下：1、「台南市民服務平台」網站。2、「OPEN台南1999」APP:請至Apple Store及Play商店搜尋「OPEN台南1999」下載。3、文字客服：請上「台南市民服務平台」網站，點選「文字客服」使用。4、台南1999手語服務：LINE帳號 tainancity1999,週一至週五8:30-17:30（中午12時至13時30分休息）。5、網路電話：請利用「台南市民服務平台」網站或「OPEN台南1999」APP撥打。6、Juiker網路電話:請至Apple Store及Play商店搜尋「Juiker」下載，進入「公眾電話簿」－「1999市民熱線」－「1999台南市民服務熱線」撥打。

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