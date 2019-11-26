「虧雞福來爹」重現江湖　林義豐前進台南東區拜票

▲「虧雞福來爹」林義豐重現江湖了！參選台南市立委的林義豐，前往台南市東區拜票，尋求台南鄉親支持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



年輕人新寵物「虧雞福來爹」林義豐重現江湖了！林義豐去年投入台南市長選戰，因為喊出說到做到口號，並自費籌辦國際音樂會而大受歡迎，此次出馬角逐台南市第5選區區域立委，被視為監督政府的大砲級角色，林義豐說只等萬眾一心齊力催票便能水到渠成。

這屆台南市立委選區改變，東區一分為二，仍有選民未能清楚了解自己選區有那些參選人。台南市第5選區立委參選人林義豐，宣布參選以來，首次在東區與選民面對面，11月26日大清早便至林森路與東門路口，除了親向民眾握手致意，也誠懇請託大家支持，期盼能共同參與改造國會的行動，避免兩黨輪流把持，將黨意置於民意之上。另於崇學路、崇善路口，林義豐巧遇入伍役男，集結在區公所前，也藉此難得機會宣傳政見，表達當選即爭取青年購屋輕鬆付房貸的訴求，得到許多讚聲認同。

林義豐隨後前往崇德市場，沿途受到許多粉絲的歡迎，紛紛要求拍照合影，高喊「虧雞福來爹」、「當選」，有買菜的民眾稱讚他敢說真話，一定能做個認真監督政府的好立委。他謙稱光靠自己一人絕對不夠，希望大家多幫忙拉票，讓他當選才有機會為民眾服務。

據了解，競選台南市長時，林義豐打空戰極為成功，尤其臉書專頁擁有逾8萬名粉絲,，但難以將網路支持成功轉成實際選票，反映在市長選票上，加上無傳統政黨操作組織戰的背景，部分選民仍存在「西瓜偎大邊」心態，一旦選到最後便難免有「回歸藍綠」的危機。

林義豐說，令人遺憾的是，藍綠輪流執政，台灣政治有變好嗎？截至目前從許多民調可看出，台灣民眾對立法院及立法委員的好感度或信任感均偏低，顯示國會亂象產生的社會觀感不佳已成為常態。其實兩黨把持國會多數席次，最令人詬病的是黨意高於民意，協商溝通過程往往排除異己，忽略人民真實的聲音，亟欲改變此情勢的關心國政者紛紛敦促林義豐參與立委選舉，盼發揮撥亂反正功能，讓真正民意得以伸張，長期被忽視的弱勢族群聲音也能被聽見。

►「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」