　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

「虧雞福來爹」重現江湖　林義豐前進台南東區拜票

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲「虧雞福來爹」林義豐重現江湖了！參選台南市立委的林義豐，前往台南市東區拜票，尋求台南鄉親支持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「虧雞福來爹」林義豐重現江湖了！參選台南市立委的林義豐，前往台南市東區拜票，尋求台南鄉親支持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

年輕人新寵物「虧雞福來爹」林義豐重現江湖了！林義豐去年投入台南市長選戰，因為喊出說到做到口號，並自費籌辦國際音樂會而大受歡迎，此次出馬角逐台南市第5選區區域立委，被視為監督政府的大砲級角色，林義豐說只等萬眾一心齊力催票便能水到渠成。

▲「虧雞福來爹」林義豐重現江湖了！參選台南市立委的林義豐，前往台南市東區拜票，尋求台南鄉親支持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

這屆台南市立委選區改變，東區一分為二，仍有選民未能清楚了解自己選區有那些參選人。台南市第5選區立委參選人林義豐，宣布參選以來，首次在東區與選民面對面，11月26日大清早便至林森路與東門路口，除了親向民眾握手致意，也誠懇請託大家支持，期盼能共同參與改造國會的行動，避免兩黨輪流把持，將黨意置於民意之上。另於崇學路、崇善路口，林義豐巧遇入伍役男，集結在區公所前，也藉此難得機會宣傳政見，表達當選即爭取青年購屋輕鬆付房貸的訴求，得到許多讚聲認同。

▲「虧雞福來爹」林義豐重現江湖了！參選台南市立委的林義豐，前往台南市東區拜票，尋求台南鄉親支持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林義豐隨後前往崇德市場，沿途受到許多粉絲的歡迎，紛紛要求拍照合影，高喊「虧雞福來爹」、「當選」，有買菜的民眾稱讚他敢說真話，一定能做個認真監督政府的好立委。他謙稱光靠自己一人絕對不夠，希望大家多幫忙拉票，讓他當選才有機會為民眾服務。

▲「虧雞福來爹」林義豐重現江湖了！參選台南市立委的林義豐，前往台南市東區拜票，尋求台南鄉親支持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，競選台南市長時，林義豐打空戰極為成功，尤其臉書專頁擁有逾8萬名粉絲,，但難以將網路支持成功轉成實際選票，反映在市長選票上，加上無傳統政黨操作組織戰的背景，部分選民仍存在「西瓜偎大邊」心態，一旦選到最後便難免有「回歸藍綠」的危機。

▲「虧雞福來爹」林義豐重現江湖了！參選台南市立委的林義豐，前往台南市東區拜票，尋求台南鄉親支持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林義豐說，令人遺憾的是，藍綠輪流執政，台灣政治有變好嗎？截至目前從許多民調可看出，台灣民眾對立法院及立法委員的好感度或信任感均偏低，顯示國會亂象產生的社會觀感不佳已成為常態。其實兩黨把持國會多數席次，最令人詬病的是黨意高於民意，協商溝通過程往往排除異己，忽略人民真實的聲音，亟欲改變此情勢的關心國政者紛紛敦促林義豐參與立委選舉，盼發揮撥亂反正功能，讓真正民意得以伸張，長期被忽視的弱勢族群聲音也能被聽見。

►「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

ET快訊
人妻「機房燥熱狂吻小王」拍羞片！戰遍套房+摩鐵..夫看鹹濕對
「統神」巷弄迴轉..後方2車擦撞想把責任賴給他　10人惱羞下
救援影片曝！狂風擰落900kg路牌「壓住騎士」　10人合力撐
師傅掛5樓牆外施工..他一見這幕暴怒！下秒「猛扯安全繩」譙：
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「虧雞福來爹」重現江湖　林義豐前進台南東區拜票

崎頂靶場流彈案　善後協調允諾加設遮彈牆

網路假援交真詐財又來了！　南警苦勸即時阻詐成功

社區共好！芥助網巷弄嘉年華　花蓮愛心店家提早打烊做好事

頭份殯儀館金爐故障　移至私人收費焚化爐！民怨「圖利廠商」

移民署＆文藻外語大學簽署策略聯盟　共創官學雙贏

女超商購物不知掉出千元大鈔　枋警抽絲剝繭快速找到失主

男子網路交友險遭騙匯款　警銀合作及時阻詐成功

港女遊台遺失皮夾　南警熱心協助找回

屏警友辦事處頒獎　志工「一人一菜」自助餐會好豐盛

陳意涵老公暖幫愛人綁鞋帶　腦洞大開：想害死「那個老婆」就綁鬆一點

遊覽車違規左轉輾死17歲無照男　怨倒楣遭怒毆…少年母：還我兒子

闖鬼屋「北投廢棄診所」玩筆仙　片中驚錄到詭異女聲：留在這邊

才答應雪莉「連妳的份活下去」　具荷拉住家身亡...得年29歲

真香！苦情臉胖橘「愛鞋成癡」 埋頭苦吸...網笑：是鹹魚味嗎

「天氣太冷不去了」客人惡意棄單 3千元餐點全賠...老闆：當愛心餐

徐懷鈺突現身唱「有怪獸」　Ella驚喜：一起唱！！

屁孩《聲林2》決賽穿睡衣躺床　蕭敬騰：期待你在戲劇的發展

2000~2010八年級生青春回憶！　10年「20首串燒」經典中文夯曲

孝女跪地祈求保佑重病老母親 媽祖鑾轎360度旋轉為她賜福

「虧雞福來爹」重現江湖　林義豐前進台南東區拜票

崎頂靶場流彈案　善後協調允諾加設遮彈牆

網路假援交真詐財又來了！　南警苦勸即時阻詐成功

社區共好！芥助網巷弄嘉年華　花蓮愛心店家提早打烊做好事

頭份殯儀館金爐故障　移至私人收費焚化爐！民怨「圖利廠商」

移民署＆文藻外語大學簽署策略聯盟　共創官學雙贏

女超商購物不知掉出千元大鈔　枋警抽絲剝繭快速找到失主

男子網路交友險遭騙匯款　警銀合作及時阻詐成功

港女遊台遺失皮夾　南警熱心協助找回

屏警友辦事處頒獎　志工「一人一菜」自助餐會好豐盛

具荷拉唯一公開認愛的男友！　龍俊亨悄改「心碎2符號」道別…網淚崩：他真的難過

許效舜砸300萬開茶館　接4場尾牙填補收入

和妻子大吵！丈夫5F陽台「狠推她墜落慘死」…隨後衝4F跳下命危了

射箭亞錦賽／林明靜複合弓力壓大馬獲銅　許嬿樺一分差止步8強

「虧雞福來爹」重現江湖　林義豐前進台南東區拜票

智慧病床、個人健康雲　工研院攜手研華、中華電信展示創新服務成果

聯發科發布全球首顆5G晶片天璣1000　號稱全球最強悍性能

「花美男」約砲要她全程蒙眼　多嘴「我胖嗎？」女掀眼罩驚呆怒告

王立強自白釐清難度高　澳洲戰略專家：叛逃不是簡單的事

獨家／《野蠻遊戲》玩命飆車「從山頂往下飛」　億萬監製來頭曝光...超級英雄片大咖

便利商店辣妹「逆天露雪白半球」網全嗨翻：排隊再久也願意！

地方熱門新聞

名店掛紅布條：絕不進口「中國，韓國魚」

台南安南區公親里「三棲部隊」奪魁

東山鴨頭台南東山真正的庶民美食

張善政同意當副手　只考慮5分鐘

桃園客運國道起火　23人驚逃

台灣高麗菜進軍越南　「2倍價」仍搶手

李鎮國期望市府將永康打造成紐約曼哈頓

北區國稅局2020月曆　1126開始兌換

男童走失街頭大哭　警載他找到媽媽

嘉義林管處約僱森林護管員甄試

笨賊躺草叢躲查緝　台東警眼尖揪出上銬

愛車借給親友酒駕　車主採連坐罰

黃偉哲頒獎表揚阻詐小天使

殯儀館金爐故障　移至私人收費惹議

更多熱門

相關新聞

漁光島驚見女浮屍！漁民收網嚇傻…下秒竟上岸

漁光島驚見女浮屍！漁民收網嚇傻…下秒竟上岸

台南市安平區漁光島驚傳溺水事件，一名女子不明原因溺斃漂浮在漁光島附近，被周圍收網的漁民發現，嚇得立刻報警處理。警方到場後確定女子已無呼吸心跳、沒有外傷，將持續追查死者身分，以釐清案情。

台南安南區公親里「三棲部隊」奪魁

台南安南區公親里「三棲部隊」奪魁

東山鴨頭台南東山真正的庶民美食

東山鴨頭台南東山真正的庶民美食

2019台南牛肉節開跑

2019台南牛肉節開跑

名義遭冒用　李武龍控告違反選罷法

名義遭冒用　李武龍控告違反選罷法

關鍵字：

虧雞福來爹重現江湖林義豐台南東區拜票

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 具荷拉 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

法官硬要看性愛片！具荷拉忍痛公開「渣男友卻無罪」

她潑到「化骨水」冒煙腐蝕亡　現場護理人員卻不敢靠近

張立東氣到走人！小茉莉「誤踩地雷」淚崩

老伯雨中招計程車沒人停！恐怖真相曝光

妹仔叫外送　店家「一看地址」白眼笑5分鐘：熊貓賺到

米砂自殘挑釁孫安佐女友！正宮開戰揭墮胎真相

雞排妹爆有固定約會對象　自曝靠砲友解慾

具荷拉留億萬鉅額遺產！奶奶悲慟送她離開

不是在生氣啦！12星座「已讀不回」原因曝

蕾拉單身5年認「約砲止癢」！一夜情對象全是朋友

女消防員凍到發紫　餐車老闆鼻酸「不走了」

冷凍貨櫃39屍　25歲卡車司機認罪

全聯開出40萬個統一發票獎項！花769元買食品就中了千萬大獎

藍寶堅尼真的做出「閃電霹靂車」

野狗嘴叼食物　騎士一看竟是山羌

更多

最夯影音

更多
陳意涵老公暖幫愛人綁鞋帶　腦洞大開：想害死「那個老婆」就綁鬆一點

陳意涵老公暖幫愛人綁鞋帶　腦洞大開：想害死「那個老婆」就綁鬆一點
遊覽車違規左轉輾死17歲無照男　怨倒楣遭怒毆…少年母：還我兒子

遊覽車違規左轉輾死17歲無照男　怨倒楣遭怒毆…少年母：還我兒子

闖鬼屋「北投廢棄診所」玩筆仙　片中驚錄到詭異女聲：留在這邊

闖鬼屋「北投廢棄診所」玩筆仙　片中驚錄到詭異女聲：留在這邊

才答應雪莉「連妳的份活下去」　具荷拉住家身亡...得年29歲

才答應雪莉「連妳的份活下去」　具荷拉住家身亡...得年29歲

真香！苦情臉胖橘「愛鞋成癡」 埋頭苦吸...網笑：是鹹魚味嗎

真香！苦情臉胖橘「愛鞋成癡」 埋頭苦吸...網笑：是鹹魚味嗎

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面