中電董座涉掏空7億重判12年　3億元交保限制出境出海

▲中電董事長周麗真、前總經理張志偉被控掏空7億。（圖／翻攝自中國電器官網）

記者楊佩琪／台北報導

中國電器(1611)董事長周麗真、前總經理張志偉等人，被控利用海外子公司，掏空中電達7億多元，台北地方法院31日宣判，周麗真被重判12年有期徒刑，得易科罰金3億，張志偉則被判9年6個月有期徒刑，得易科罰金1億。宣判後加開調查庭，裁定周麗真3億元交保、張志偉1億元交保，2人皆被限制出境出海住居，防止逃亡。

根據判決，周麗真、張志偉2人自2010年起，設立大量境外空殼公司，隱匿與中電具有實質關係人的事實，假借投資名義，將中電資金挪至各境外公司後，製造中電與各公司間LED商品交易，沖銷中電虛偽銷售LED商品給予各境外公司產生的鉅額應收帳款。

另又虛增中電2010年至2013年各年度營收，美化中電財務報告，實際將中電資金移往2人實質掌控的境外公司，金額高達7.6億元。

且在交易過程中，中電於2012年7、8月間向各銀行貸得16.5億元部分款項，被周麗真2人挪往海外侵占後，再藉由美化不實財務資料，編製中電國內第二次無擔保轉換公司債公開說明書，並在2013年3月上傳公開資訊觀測站，向公開交易市場上不特定投資人募集公司債，募得金額達16億元，用以償還銀行貸款。

法官認為，周麗真2人利用位居高層，對中電股東、投資人及交易市場交易安全造成嚴重損害，且周麗真不但不認罪，仍謊稱皆由張志偉一手處理，顯然將所有責任撇清，犯後態度惡劣。張志偉雖坦承部分犯行，且深表悔意，但直至審判時才提出相關錄音、錄影事證，可見只是為了證明其非犯罪主導，可見張志偉明知不法，才會保留錄音影證據自保，量刑仍不得輕縱。

因此判決周麗真12年有期徒刑，得易科罰金3億，另裁定3億元交保，限制出境出海住居，每周一、三、五晚間須至轄區派出所報到。張志偉部分，判處9年6個月有期徒刑，1億元交保，限制出境出海住居，同樣每周一、三、五晚間至轄區派出所報到。

【相關新聞】

涉掏空「東亞照明」7億 中電前董座周麗真判刑12年