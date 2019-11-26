披婚紗露出甜美微笑　嬌喊「嫁給高雄」這次換這位綠委

▲民進黨立委林岱樺宣傳照 。（圖／林岱樺提供）

記者洪靖宜／高雄報導

明年就是總統及立委選舉，各參選人紛紛在街頭巷尾掛起宣傳照，各出奇招，其中尋求連任的民進黨立委林岱樺，這次一改以往風格，不穿西裝拍照，而是改披婚紗，頭戴皇冠，搭配上文字，大喊自己「嫁給高雄啦！」

▲民進黨立委林岱樺宣傳照 ，改披婚紗上陣。（圖／林岱樺提供）

尋求連任的民進黨立委林岱樺，給外界印象就是相當有個性，這次選舉文宣照卻是超大反差，林岱樺身穿白色貼身婚紗，頭戴皇冠，手托著臉頰，搭配上「嫁高雄」的文字，或是換上「中式龍鳳掛」對著鏡頭來個甜美笑容，都與平時林岱樺的形象差很大。

原來這是團隊的一項創意發想，靈感來源則是在平日跑行程時，常會有民眾問到林岱樺何時結婚？林岱樺總是回答：「我已經把自己嫁給高雄啦！」於是，團隊就以此為構想，再從選區中所爭取的建設取景拍攝，來進行設計製作，希望藉此擺脫過往傳統文宣的風格。林岱樺說「這份文宣除了是創意的展現外，也是對選民、對高雄的承諾和具體的行動。所以文宣裡除了婚紗照的意象外，取景也是全部都在在地拍攝。畢竟真心愛高雄、愛這個地方是需要實際行動的，當然也就不會有跑掉的問題。」

▲民進黨立委林岱樺宣傳照 。（圖／林岱樺提供）

不過主題訂為「嫁給高雄」林岱樺也不是第一人，去年曾參加旗津、鼓山、鹽埕選區選舉的市議員候選人蔡宜芳，穿起白紗露出「低胸深V 」，喊著要「嫁給高雄」，成功吸睛引爆話題。

▲曾參選高雄市議員的蔡宜芳也穿著婚紗到選委會登記。（圖／資料照）

要大搞創意吸引注意，就是因為高雄市立委第4選區（林園、大寮、仁武、鳥松）除了有尋求連任的林岱樺，對手包含台灣維新黃兆呈，台澎黨孫蓬逸、中國國民黨徐慶煌、無黨籍周凱崙，5搶1選情緊張，因此除了勤跑基層，也要懂得創造話題性，才能在眾多人選中殺出一條血路。

▲民進黨立委林岱樺日前到選委會登記 。（圖／記者洪靖宜攝）

「時間對我們來說完全沒用！」