開心吃火鍋加料「自己種的菜」　一家三口中毒送醫：啊！有農藥

▲醫師提醒，民眾使用有機磷農藥時要留意殘留，圖與新聞個案無關。（圖／光田醫院提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市龍井區陳姓一家5口日前晚間一起開心吃火鍋，還摘下自家種的莧菜加菜，不料隔天清晨，先是65歲的婦人出現痙攣、呼吸衰竭等症狀送醫，到了下午，婦人的先生來醫院探視後要離開時，也出現同樣症狀，不久，老婦的大兒子也來就醫，經查，3人都是吃了未把農藥洗淨的莧菜導致有機磷中毒，所幸經緊急施打解毒劑都已康復。

▲台中陳姓一家人就是吃了莧菜麵線湯之後中毒。

沙鹿光田綜合醫院急診醫學部主任林宗興指出，日前清晨4點多，65歲的婦人因全身抽搐、呼吸困難送醫，經緊急插管維持呼吸道順暢，穩定生命徵象後送往加護病房觀察治療，當天下午3點多，婦人的先生和女兒來醫院探視，父女2人正要離開醫院時，先生突然腳軟、精神恍惚、全身冒汗、腹痛。

醫護人員警覺到，有可能是群聚毒物感染，正在詢問是否有接觸到毒化物的可能時，婦人的大兒子也來急診室，全身大汗、腹痛、瞳孔縮小，症狀和父母相同。

家屬回想表示，父親種菜時會噴灑農藥，前一晚吃火鍋時就覺得味道怪怪的，媽媽吃最多青菜，隔天清晨最先出現不適，隔天中午，父子2人把剩餘的火鍋加菜煮麵線後，就開始出現症狀，家屬緊急把剩餘食物帶到醫院，醫護聞到食物飄出異味，同步抽血結果確診是有機磷中毒，問題出在莧菜上還殘留意農藥，沒徹底洗淨。

林宗興解釋，農藥中的有機磷會造成體內乙醯膽鹼濃度升高，使心跳變慢、腸胃蠕動增快、瞳孔縮小等，嚴重時會有抽搐、昏迷等致命危險，經緊急施打解毒劑「阿托品」和「巴姆」，讓乙醯膽鹼與酵素調節恢復正常，一家3人即時保命，治療後都未出現神經學後遺症。

林宗興提醒，除了常見的農藥中毒之外，臨床上也常有長輩記憶力退化，忘記吃過慢性病藥而重覆吃藥，導致藥物中毒，因此提醒照護者要多加留意用藥安全。

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