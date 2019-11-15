31歲男酒醉口渴…翻出可樂全喝下「當場中劇毒」命危！醫歎：活了是萬幸

▲31歲男子酒後喝下可樂，當場命危。（圖／翻攝自看看新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

江蘇省宿遷市31歲李姓男子10月12日從鬼門關走了一趟，至今心有餘悸，當天他晚上工作完回家，喝了點酒，醉意朦朧倒頭就睡，半夜渴了起床找水喝，喝了家中一瓶可樂，沒想到可樂瓶中竟裝的是劇毒農藥，當場命危送醫院搶救。醫生驚呼，這種情況還能保住性命真是萬幸。

據《看看新聞》報導，前不久，李男在酒後誤服了一瓶農藥，經過醫院的救治已順利出院。他事後歎氣表示，「因為3歲兒子頑皮，找到藏起來的農藥，還隨手倒進了可樂瓶，這才導致酒後正困的自己兩三口就喝了一瓶近200毫升的農藥。」

李男回憶，「當時喝完有感到不對，但喝完之後還是糊塗睡過去；農藥還流到手裡，一片綠色。 」他說，模模糊糊中自己發現異樣，便慌忙往醫院趕，到了凌晨，便出現劇烈嘔吐等中毒症狀，「到醫院門口就吐了，吐得到處都是綠色的；醫生看我這個狀況，急忙把我拉進去搶救。」

▲他心有餘悸。（圖／翻攝自看看新聞）

宿遷市第一人民醫院急診醫學科主任汪東亮說，「剛開始病人家人也不知道什麼東西，後來我們醫生聽說是綠色的，就馬上給他查了尿液，檢測出來發現是濃度很深的百草枯（又稱巴拉刈，英文Paraquat）。」

由於病人喝了大量毒性極高的農藥，醫生迅速對其進行了洗胃、全胃腸灌洗，並配合血液灌流治療，這才將他從「鬼門關」前給拉了回來。汪東亮稱，病人第二天出現腎功能、肺損傷，「我們又馬上給他進行血液淨化治療，連續做了7天；病人目前情況很好，已經達到出院的標準。」

醫生表示，大劑量服用百草枯這一類的農藥，一般很難醫治，像病人這樣的情況還能被救回，實則萬幸，「幸虧他喝完農藥後，嘔吐帶出了不少農藥。」汪東亮提醒，「5毫升就可以致死，死亡率相當高，會造成急性的肺損傷、肺水腫、肺纖維化、腎功能損傷、腎衰、全身的多臟器衰竭等。」

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▼31歲男子經過治療，保住一命。（圖／翻攝自看看新聞）