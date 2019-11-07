7歲童喝下礦泉水「嘔吐身亡」...繼母急求救！警揭背後陰謀：外婆是共犯

▲警方在廢棄的涵洞裡找到失蹤男童。（圖／翻攝自紅星新聞，下同）

記者洪珮瑄／綜合報導

大陸一名7歲鄒姓男童今年2月7日與家人到遂寧市船山區的親戚家過年，當天下午他與陳姓繼母一同外出，並在途中喝下一瓶礦泉水，沒想到隨後竟嘔吐倒地，最後不治身亡。據悉，繼母當時心急地趕緊報警，但事後卻被警方揭開假面具，一連串謊言一一被戳破。

綜合陸媒報導，據警方調查，陳女在當天下午帶著孩子到街上買零食和農藥，接著將農藥放進礦泉水裡。隨後，在行進的途中，她先拿零食哄騙，再拿出該瓶已下藥的水給孩子喝，等到孩子毒性發作後才打給外婆，託其將孩子埋起來。

不過，外婆當時並沒有照做，只將孩子的屍體藏於廢棄的涵洞，沒想到隔日就被警方及孩子的家屬給找到。據悉，在男童失蹤當天，陳女跟隨大家一起尋找孩子，直到晚上7點左右，還主動撥打電話報警。事後，警方調閱監視器發現，當時正是陳女騎著電動腳踏車，將男童帶至郊外，便立即展開調查，沒想到兇手竟是報案的人。

▲陳女騎著電動車，把孩子載到人煙稀少的地方下手。

男童家人知道真相後表示，事發當天陳女沒有表現出任何異常舉動。丈夫鄒男也提到，自己跟陳女是初中同學，一起讀過一年的書，直到2017年，兩人透過QQ聯繫上，並於2018年2月結婚，孩子出事當天，兩人也沒發生過任何爭吵。

陳女事後坦承，自己會這樣做是因為，丈夫和他的前妻吳女關係十分曖昧，所以才心生不滿，狠下毒手殺掉孩子。據悉，該案在4日做出審案，涉案人陳女因犯故意殺人罪，被判處死刑，且剝奪政治權利終身；而涉案的外婆則犯故意殺人罪，被判處11年有期徒刑，並剝奪政治權利3年。

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▼陳女因犯故意殺人罪，被判處死刑。