父跳水溺斃母喝農藥慘死！男默默走上橋想一躍而下…遇見溫暖的「她」

▲許靳珮外型亮麗，也是一名籃球高手，民眾若有任何困難，她總是耐心聆聽並處理。（圖／翻攝自許靳珮臉書）

記者陳雕文／新北報導

新北市三重一名男子的父親在前一陣子跳橋溺斃於水中，其母親太過傷心，喝下農藥結束寶貴生命，他嘗試振作，但生活依舊不順，投資也失利，已感到生無可戀，走上橋想一躍而下，到陰間跟父母相聚，民眾見狀急忙報案，警員許靳珮到場不斷勸說，成功讓男子放棄輕生念頭，決定好好活著！

據了解，男子的父親在前一陣子從板橋浮洲橋跳下，母親喝下農藥中毒慘死家中；男子心痛不已且淚已流乾，但還是得繼續過生活，然而接下來的日子依舊不順，投資也失利，他變得絕望，日前打算跳橋一了百了。

他跑到忠孝橋坐著，若有所思地看著橋下方，路過民眾見狀報案，三重分局大同派出所警員許靳珮趕到現場，發現失意的男子，她走到一旁，開始嘗試聊天，慢慢地柔性勸導，最後成功讓男子打消想死的念頭，一道回去派出所，兩人在所內持續談心，而這段過程也讓男子情緒更加穩定，決定要好好活著。事後許員還持續打電話關心、鼓勵，令男子及其家屬深受感動。

戀愛老司機：重點是眼神

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

▼男子（圖中）在許靳珮的安撫之下，打消自殺的念頭。（圖／記者陳雕文翻攝）