發問哪裡買…「這款摺疊梳」釣出一票老司機！狂讚「摩鐵神器」：超好用

▲原PO想買摺疊梳，發文問要去哪裡買。（圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「請問住在基隆區的各位大大們，有人知道這種梳子在哪裡買嗎？」一名基隆女網友在臉書《爆系知識家》貼出一張梳子的照片，「希望可以提供地址讓我去買，謝謝各位大大。」沒想到看到照片後，卻釣出一群老司機，「如果家裡有出現這個，應該是有人跑去汽車旅館」、「住一晚就有了」、「汽車旅館很多。」

這位女網友貼出示意照片，只見她要找的是摺疊梳，梳子打開拉直之後，可以看到兩邊都有齒梳，一邊是單排、另一邊則是多排的設計。這種折疊書放在包包裡相當方便，顏色也是各式各樣，比較常見的是白色、透明色系，是許多女生隨身攜帶的必備品。

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▲一把摺疊梳，掉出一票老司機。（圖／記者鄺郁庭攝）

不過原PO的貼文就釣出一票老司機，因為這款摺疊梳除了市面有在販售，到旅館、摩鐵都能看到備品中有它的身影，「汽車旅館或一般商旅免費送」、「我媽也是飯店拿回來的，很好用」、「汽車旅館有贈送」、「我去開查某都有帶回來，來台中送你一箱」、「老司機在此樓」、「680起，送休息兩小時」、「一根梳子吊出一堆老司機。」

也有網友回覆，「我在各區域都有的五金大賣場買的」、「10元商品店」、「文具店有賣」、「有賣生活用具的應該都有」。還有人大推這個梳子好用，「我的也是家人給的，用好久超好用，還捨不得丟」、「汽車旅館很多！超好用！覺得透明的最好用～白色的打開容易夾到手。」

看到各種「勸上摩鐵」的留言，原PO忍不住笑噴，「內行的！但我單身不想花一千多塊去旅館拿啊 XD」、「我單身為了拿梳子去旅館不划算」，最後也更新貼文，說她已經在某大批發連鎖店買到了，很感謝網友的幫忙。

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