買大瓶食鹽水！封膜內「圓形透明蓋」沒用處　真功能一曝…網讚爆：超好用

▲原PO好奇發問圓蓋要做什麼。（圖／翻攝自爆系知識家）

網搜小組／鄺郁庭報導

一名男網友日前買了大瓶生理食鹽水，一看封膜裡除了附有可供隨身攜帶使用的小瓶裝食鹽水，另外還有個透明的圓形蓋子，奇怪的是大瓶裝本來就有一個藍色的瓶蓋，讓他忍不住好奇發問「請問這個圓形物體有什麼作用？像蓋子又沒地方給它蓋。」網友一曝解答後，讓原PO直呼長知識「終於找到這小蓋的功用了。」

這位男網友在臉書《爆系知識家》貼出照片，只見他買了大瓶裝的沖洗液，也就是軟性隱形眼鏡專用生理食鹽水，封膜裡還有小瓶的食鹽水，和一個透明的圓形蓋子。但看看大瓶食鹽水，明明上面就已經有一個綠藍色的蓋子，不需要另外再蓋一個，讓人好奇，這個透明圓形物體到底是什麼。

請繼續往下閱讀...

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲原來圓蓋是要蓋小瓶的食鹽水啊！（圖／翻攝自爆系知識家）

看到貼文後，就有人紛紛猜測，「開蓋之後暫時置放蓋子的位置」、「那個是放蓋子的蓋子啦」、「放蓋子的地方，不用接觸到其他表面，保持乾淨」、「洗眼睛的吧」、「倒進去，沖眼睛用」、「那是試飲杯」、「這是漱口用吧？」

不過上述留言都不是答案，就有人解答，說這是蓋子沒錯，只是不是給大瓶食鹽水使用，「旁邊那支小支的蓋子」、「蓋子凸一塊是扣在小瓶子的用意，這樣就會避免溢出，它是小瓶的蓋子」、「他有送隨身瓶的生理食鹽水，那是隨身瓶的蓋子」、「是附贈的小瓶，如果沒有一次用完，就可以把它放上去當蓋子使用。」

解答一曝，原PO就馬上實驗，忍不住驚呼「真的蓋上去了，小瓶的都沒在用，終於找到這小蓋的功用了。」不少網友也是第一次聽到小蓋子的用法，「長知識了、不然我都一次就丟掉了，好浪費」、「這樣攜帶出門很方便，不用帶一大瓶出門～覺得這個設計很貼心」、「我每次都丟掉，哈哈哈哈，我也不知道，這次長知識了」、「這個超好用」、「之後出去旅行買小瓶的生理食鹽水能派得上用場。」

►他奶奶的美麗小秘訣！

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！