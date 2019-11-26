韓國瑜稱「選不上考慮要去搖飲料」　葉匡時：願意在旁幫他收錢

▲高雄副市長葉匡時VS市議員李喬如 。（圖／翻攝高雄市議會）

記者洪靖宜、翁進忠／高雄報導

高雄市議會26日進行市政總質詢，民進黨市議員李喬如，針對高雄市長韓國瑜請假選總統一事質詢，更提出韓國瑜曾在上提到「Instagram」上提到「沒選上我考慮要去搖飲料了」；李喬如質問葉匡時「你有準備要他跟他去賣飲料嗎？」雙方你一言、我一句，最後葉匡時脫口說出，「如果他（韓國瑜）去賣（飲料）我願意在旁幫他一起收錢」。

市議員李喬如提到，韓國瑜在24日曾在臉書發表說自己不曾落跑，但他當市長3個月就精神外遇，10月底說要離家出走落跑請3個月假，議員無法監督，要葉副市長回答韓國瑜明明落跑怎說沒落跑。

對此，葉匡時澄清他是請假，但李喬如認為請假對議員來講就是落跑迴避；葉匡時則回拿出管理學回擊，這也讓李喬如更氣，你一言我一句，才剛開始就火藥味十足。

李喬如再提韓國瑜在社群媒體「Instagram」上提到，「沒選上我考慮要去搖飲料了」，質問葉匡時「所以他選不上，不回來當市長，你有準備要跟他去賣手搖飲嗎？」葉匡時則先緩頰，不要把政治弄得怎麼嚴肅，這是政治幽默，雙方吵來吵去，最後葉匡時受不了直接說，「如果他去賣我願意在旁幫他一起收錢，幽默點嘛！」

不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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