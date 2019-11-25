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Wecare12/21罷韓遊行「挺韓」同天拚場　葉匡時：分區辦理

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▲高雄代理市長葉匡時 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲葉匡時表示，一但接到挺韓遊行申請救會要求分區辦理。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪正達／高雄報導

「Wecare高雄」罷韓遊行即將在12月21日登場，不過另邊挺韓陣營也不示弱，打算也在在同天發起「挺韓大遊行」，各界都在關注兩陣營遊行路線會不會短兵相接，甚至擦槍走火；高雄市副市長葉匡時受訪時表示，目前尚未接到相關申請文件，若接到就會要求分區辦理。

葉匡時表示，他非常相信台灣人及高雄人的民主素養及人文素質，這點他相當有信心，屆時也會要求市警局做好規劃，一定要將兩邊人馬區隔開，屆時應不會有什麼問題；警局長李永癸也說，目前警局的確沒接到挺韓大遊行的申請，一但主辦單位提出就會盡力溝通，也會請雙方避開，讓集會遊行活動能夠符合規定。

▲▼ 尹立收郵件] 。（圖／翻攝尹立臉書）

▲尹立在臉書指出，收到自稱公務人員的來信，提醒wecare遊行防範衝突。（圖／翻攝尹立臉書）

無獨有偶，Wecare高雄發起人尹立25日下午在臉書公開一封來信，來信者自稱是退休公務人員，信件內容表示聽到挺韓大遊行將在同個時間舉行，認為該陣營企圖要製造衝突，造成罷韓遊行的焦點被模糊，提醒尹立要防範未然。

不過尹立也強調，屆時罷韓遊行將會以和平、歡樂的方式作為訴求。據了解，挺韓遊行屆時將號召30萬人，即使在同天辦也會將地點聚焦在北高雄，與罷韓的南高雄不同，應無外界預料的衝突出現。

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